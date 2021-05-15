"واتساب" يقيد خدماته لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام

المصدر: وكالات

بدأت إدارة منصة “واتساب” تقييد خدماتها لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام.

وذكرت المنصة، أن هذه الخطوة ستوقف ميزات التطبيق حتى الموافقة على الشروط، لمن لم يوافق من المستخدمين على شروط الخدمة الجديدة.

وستصبح الصفحة التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام التطبيق.

وأضافت أنه سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى لبضعة أسابيع، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل.

ونشرت الشركة يوم 11 مايو بلاغا يفيد بأن الإخطارات بضرورة الموافقة على التحديث ستكون غير قابلة للرفض خلال عدة أسابيع "واعتبارا من هذا الوقت سيتم تقييد خدمات واتساب حتى قبول التحديث"، مبينة أن الفترة الزمنية ستكون مختلفة لدى المستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الذين سيرفضون المصادقة على الاتفاق المحدث سيتم حرمانهم من الوصول إلى قائمة المراسلات والرد على الاتصالات.

وسبق أن أعلنت إدارة "واتسآب" أنها حدثت اتفاق الاستخدام حيث أضافت فيه بندا حول نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى "فيسبوك" التي يدخل ضمنها هذا التطبيق، وذلك لتحليل ميولهم وعاداتهم في مصلحة المنصات الأخرى التابعة للشركة.

وأثار هذا الإجراء غضبا واستياء لدى مستخدمي "واتسآب" في كل أنحاء العالم، حيث بدأوا بإلغاء تسجيلهم في هذه المنصة، وانتقلوا إلى تطبيقات أخرى للتواصل الاجتماعي، خصوصا "تيليجرام".