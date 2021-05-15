إبر مجهرية ثلجية بديلاً للإبر التقليدية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طوّر علماء في جامعة سيتي بهونغ كونغ لصاقة جلدية من إبر مجهرية توفر العلاج بالخلايا إلا أنها تستخدم الثلج بديلاً للمواد التقليدية في الإبر.

وقامت الجامعة المعروفة بـ «سيتي يو» بابتكار إبر مجهرية للصاقة من الثلج معبأة بالخلايا الحية ومغلفة بوسط وقائي. وأفاد موقع «فري ثينك» بأن الثلج يسهل صناعته والعمل معه أكثر من المواد التقليدية المستخدمة في تحلل اللصاقات، كما أنه يذوب من تلقاء ذاته.

كما أن الإبر المجهرية الثلجية قادرة على حفظ حياة الخلايا خلافاً للصاقات الأخرى. وإذا تم السماح باستخدام لصاقات الإبر المجهرية على البشر بعد أن تمت تجربتها على الفئران، يمكن أن تتعدى تطبيقاتها العلاج بالخلايا. وأشار شو شينجي، مدير البحث بالقول:

«يمكن لهذا الجهاز أن يقوم بتعبئة وحفظ وتقديم أنواع أخرى من العوامل العلاجية النشطة حيوياً، كالبروتينات والبيبتيدات والحمض النووي واللقاحات». وآمل أن يوفر الجهاز طريقة بديلة سهلة الاستخدام وفعّالة لتوفير العلاجات. ويذكر أنه ونظراً لأن الإبر مصنوعة من الثلج لا بدّ من نقلها وتخزينها مجمدة، مما يبدو عنصراً مقيداً في بعض الحالات.