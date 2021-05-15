شركة فرنسية تحوّل الدراجات الهوائية القديمة لأخرى كهربائية مستدامة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«تي بايك» مشروع يهدف لرفع مستوى الدراجات المهملة من أجل خلق بديل تنقلات مستدام، حيث تقوم الشركة الفرنسية الناشئة بتصنيع عجلات مزودة بمحرك كهربائي ومجهزة بتقنية البلوتوث التي يمكن أن تتناسب بسهولة مع الجزء الأمامي لأي دراجة هوائية لتحويلها إلى مركبة كهربائية.

ويمكن للمحرك، وفقاً لما ذكر موقع «سبرينغ وايز»، السير بسرعة تصل إلى 25 كيلومتراً في الساعة مع بطارية تدوم بين 50 و80 كيلومتراً بناءً على أحوال الطرق ووزن الراكب ووضع الطقس. كما يمكن للمركبات أن تستخدم كدراجات عادية فور إطفاء المحرك. أما نظام البلوتوث فيقوم بوصل العجلة مع الهاتف الذكي بما يمكّن المستخدم من التحكم بالإعدادات.

ويمكن كذلك شحن البطارية المؤلفة من عدد من خلايا الليثيوم بوصلها بمحور دوران العجلة. وقد تعاونت الشركة المصنعة مع أخرى ناشئة للتركيز على تسهيل عمليات التصليح والصيانة. يذكر أن المشروع كان قد خطر للورنت دوريو خلال جولة له في الصين حين مرّ بمقبرة من آلاف الدراجات الهوائية المهملة وغير المستعملة في الهواء الطلق.