مزارع نموذجية فائقة السعة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طوّرت شركة «إنفارم» الألمانية الناشئة وحدات زراعة رأسية عالية الفعالية تستقدم المنتجات الطازجة إلى المطاعم والمتاجر مباشرة.

ويمكن إيجاد ممرات المزارع النموذجية المبتكرة داخل متاجر السوبرماركت في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد استحدثت الشركة مراكز التربية المتصلة بالسحابة. وتم تصميم المراكز، وفقاً لما أورد موقع «سبرينغ وايز» كمزرعة محلية ومركز توزيع في آن، ويمكن أن تنتج محاصيل تعادل مساحة 10 آلاف متر مربع من الأراضي الزراعية لكن مع فعالية تفوق الزراعة المرتكزة على التربة 400 مرة.

ويتألف كل مركز تربية من عشرات الوحدات الزراعية النموذجية يرتفع كل منها بين ثمانية وعشرة أمتار، وتحتل مساحة لا تتجاوز الـ25 متراً مربعاً من الأرض. كما يمكن بناء المراكز النموذجية في غضون ستة أسابيع فقط.

وتستخدم تلك المراكز تلك مزيجاً من البيانات الكبرى وإنترنت الأشياء وبيانات تحليل السحابة لقياس وإعطاء المعلومات الدقيقة المتعلقة بالطاقة والمياه والتغذية الخاصة بكل من الوحدات من أجل زيادة المنتوج للحد الأقصى وتقليص الموارد المستعملة للحد الأدنى. وتتصل شبكة «إنفارم» بكليتها «لدماغ الزراعة المركزي» الذي يجمع أكثر من 50 ألفاً من نقاط بيانات متصلة بالنمو واللون من خلال مدة حياة النبتة.