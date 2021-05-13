إنستغرام يوفّر ميزة جديدة لمستخدميه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن توفير ميزة جديدة تمكّن مستخدميه من إضافة "الضمائر الشخصية" على ملفهم.

وستسمح تلك الميزة بعرض أربعة ضمائر في الملف الشخصي، كما سيكون لدى المشتركين خيار جعلها عامة أو عرضها فقط للأصدقاء.

كما سيعرض المستخدمون الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما الضمائر الخاصة بهم فقط لمتابعيهم بشكل افتراضي، ويمكن لهم ملء نموذج لإضافة ضمير إلى القائمة.

وكان موقع Mashable التقني أجرى اختبارا خاصا ووجد أن هناك 41 ضميرا متاحا حاليا على التطبيق، وفقا لموقع "آر تي"

يذكر أن "فيسبوك"، الذي يمتلك "إنستغرام"، سمح للمستخدمين بتعريف ضمائرهم منذ عام 2014، لكنها كانت مقتصرة على: "هو / هي" و "هي / هي" و "هم/ هم".