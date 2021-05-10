الصين تدعو «إريسكون» للمشاركة في اختبار شبكات الجيل الخامس

المصدر: بكين - د ب أ

دعت شركات اتصالات الهاتف المحمول الصينية شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية إريسكون للمشاركة في اختبار معدات هذه الشركات لشبكات اتصالات الجيل الخامس، بحسب ما ذكرته صحيفة جلوبال تايمز نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته.

وقال المصدر إنه قد يتم عقد لقاء مع إريكسون للدخول إلى سوق الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن الدعوة يمكن أن تكون «الفرصة الأخيرة» للسويد لكي تتراجع عن قرارها استبعاد الشركات الصينية مثل هواوي من المشاركة في إقامة شبكات الجيل الخامس للاتصالات في السويد.