إطلاق درون التصوير "إير 2 إس" من "دي جيه آي" في الإمارات

المصدر: دبي –وائل اللبابيدي

قال بيجمان غرباني، مدير قسم منتجات الحلول التقنية في "أدفانسد ميديا تريدينغ" Advanced Media Trading الموزع المحلي لأجهزة الدرون من "دي جيه آي" DJI تنوي قريباً افتتاح مركز لتجربة العملاء لمنتجات "دي جيه آي" وذلك في شارع الشيخ زايد بدبي. جاء ذلك على هامش مؤتمر في دبي للكشف عن إطلاق

الكاميرا الطائرة "دي جيه آي إير 2 إس" DJI Air 2S في الإمارات والتي تضع معيار جديد في أداء الطيران ذو الجودة العالية والصور المذهلة. والتي تضم أوضاع طيران وأنماط تصوير هي الأكثر دقة في أي طائرة مسيّرة من حجمها.

وتوفر وزارة الداخلية لهواة الطائرات من دون طيار تطبيق UAE Drone Fly Zone Map الذي يحدد عبر الهواتف المحمول المناطق التي يسمح فيها بتشغيل الطائرات من دون طيار أو المحظورة، وذلك حرصاً على سلامة الحركة الجوية، وحفاظاً على أمن الطيران المدني في الدولة.

وتتميز الطائرة المسيّرة الجديدة بخيار "ماستر شوت" MasterShots التي تمكنها من تسيير الطائرة المسيرة بشكل مستقل لمسار الطيران، والاختيار من بين ثلاثة أوضاع مختلفة لالتقاط الصور، بما فيها: Proximity أو Portrait أو Landscape، وستبدأ الطائرة بتسجيل اللقطات الجوية الكلاسيكية بشكل أوتوماتيكي.

وعبر غرباني خلال المؤتمر عن فخره بإطلاق أحدث ابتكارات DJI وتقديم تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتطورة مباشرةً إلى منشئي المحتوى وعشاق الطائرات المسيّرة والمسافرين في جميع أنحاء الإمارات، مشيراً إلى أن طائرة Air 2S تُقدّم المزيد من المزايا المتطورة بما في ذلك مستشعر الإطار الكامل ونظام الذكاء الاصطناعي المطوّر، إضافةً إلى توافق الطيارة الجديدة مع التحكم عبر Motion Control ونظارات FPV Goggles. وهي طائرة مسيّرة منخفضة التكلفة لكنها قوية الأداء ومناسبة لمنشئي المحتوى الذين يسعون إلى تصوير اللقطات السينمائية بسهولة.

وتُعد DJI Air 2S أول طائرة مسيّرة بهذا الحجم تلتقط صوراً ثابتة بدقة 20 ميجابكسل أو مقاطع فيديو بدقة 5.4K مع مستشعر جديد مقاسه 1 بوصة كان متوفر مسبقاً فقط في الطائرات الأكبر حجماً ووزناً. وتُواصل DJI تمكين عملية إنشاء المحتوى المذهل بسهولة مع ميزة MasterShots الجديدة والتي تستخدم لتعيين مسار الطائرة تلقائيا أثناء تسجيل الفيديو. وعند الانتهاء من الرحلة، تقوم DJI Air 2S بدمج اللقطات تلقائياً تحت موضوع واحد لإنشاء مقطع فيديو مُلفت ومذهل.

ويتيح الحد الأقصى لوقت الرحلة الذي يبلغ 31 دقيقة في طيارة DJI Air 2S المسيّرة وأجهزة استشعار العوائق رباعية الاتجاهات للشخص الذي يتحكم بها التركيز على التصوير، بينما تحذره أنظمة أمان الطائرة عند الاقتراب من العقبات. ويُعدّ APAS 4.0 نظام الطيران الآلي الأكثر تقدماً في أي طائرة مسيّرة لدى DJI، ويقوم عند تشغيله بالمناورات التلقائية بسلاسة حول العقبات. وتوفر تقنية O3 النسخة الثالثة من OcuSync لدى شركة DJI تقنية النقل الأكثر موثوقية في سوق الطائرات المسيرة في هذه الطائرة المحمولة والقابلة للطي كي يطمئن المستخدمون أن اتصالهم مستقر. ويتضمن وضع FocusTrack الذي تمت ترقيته عن سابقه مجموعة من الأوضاع المبرمجة مثل Spotlight 2.0 وActiveTrack 4.0 وPoint of Interest 3.0 التي تحاكي تركيز وتحكم وحركة مصور الفيديو المحترف بسهولة.

التقريب الرقمي

ويمكن للمستخدم الاقتراب أكثر من موضوع التصوير دون تحريك الطائرة المسيّرة باستخدام خاصية التقريب الرقمي الجديدة التي تمكنه من التقريب أكثر بـ4 مرات بدقة 4K ومعدّل 30 إطار في الثانية، وأكثر بـ 6 موات بدقة 2.7K بمعدّل 30 إطار في الثانية، وأكثر بـ4 مرات بدقة 2.7K بمعدّل 60 إطار في الثانية، وأكثر بـ6 مرات بدقة 1080 بكسل ومعدل 60 إطار في الثانية، وأكثر بـ8 مرات بدقة 1080 بكسل ومعدّل 30 إطار في الثانية. ويعمل المحور الميكانيكي ثلاثي المحاور الشهير من DJI على تثبيت اللقطات للحصول على جودة احترافية، كما تم تزويد الطائرة بـ8 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. ويستطيع المستخدمون اختيار التصوير بمعدل H264 أوH265 حسب تفضيلاتهم للحصول على تفاصيل الصورة وسعة التخزين المناسبة لهم، ويمكنهم أيضاً الاختيار بين ثلاثة ملفات ألوان للفيديو، وهي: عادي (8 بِت) وD-Log (10 بِت) أو HLG (10 بِت) التي تطابق احتياجات الفيديو لديهم.

وزُودت طيارة DJI Air 2S بأربعة هوائيات عالية الجودة وأحدث إصدار من تقنية نقل OcuSync من DJI، إضافةً إلى O3 لتوفير البث المستقر على مسافة أقصاها 12 كم حتى في المناطق كثيرة الإشارات. ويتيح الحد الأقصى الذي يصل إلى 31 دقيقة من التصوير في الهواء للطيارين مزيداً من الوقت لتصوير اللقطات الجذابة بصرياً بينما تساعد المستشعرات رباعية الاتجاهات في تقليل مخاطر الاصطدام. وتشمل مستشعرات العوائق الأمامية والخلفية والسفلية والعلوية التي تمت ترقيتها حديثاً تقنية التكبير المزدوجة للتعرف على الأجسام القادمة من بعيد بسرعة أكبر.

وتستخدم طائرة DJI Air 2S الإصدار الأحدث والأكثر تطوراً من نظام Advanced Pilot Assistance System (APAS) 4.0 والذي يتيح للطائرة المسيرة أن تناور بشكل مستقل وسلس حول وتحت وفوق العوائق. ويوفر نظام APAS 4.0 المحسّن حديثاً أثناء الطيران بسرعات عادية مجال رؤية أوسع لاكتشاف العوائق مقارنة بالإصدارات السابقة. وإذا كان الطيار يحلق بسرعات أعلى، ستتجه زاوية الطائرة للأمام أكثر وسيلعب مستشعر العوائق الأعلى الذي أضيف حديثاً دوراً مهماً في اكتشاف العوائق.

وكما هو الحال في أحدث طرازات الطائرات المسيرة من DJI، يُحذر نظام AirSense في طائرة DJI Air 2S الشخص الذي يتحكم بالطائرة المسيرة من الطائرات والمروحيات القريبة التي تنقل إشارات ADS-B، ليتم نقل الطائرة بسرعة إلى موقع أكثر أماناً. وتشمل مزايا أمان DJI القياسية الأخرى في طيارة DJI Air 2S ميزة محسّنة للعودة إلى مكان الانطلاق (RTH)، والتي يمكن أن تعيد الطائرة المسيرة إلى نقطة الإطلاق إذا فقدت الاتصال بوحدة التحكم أو وصلت إلى مستوى بطارية منخفض للغاية، ويقدم GEO 2.0 نظام تحديد المواقع الجغرافية المشورة لمن يتحكم بالطائرة حول المواقع الحساسة ويساعده في الابتعاد تلقائياً عن المناطق ذات الخطورة العالية مثل المطارات.

وتتوفر طائرة DJI Air 2S المسيرة ضمن صالات عرض "أدفانسد ميديا تريدينغ" وعلى الإنترنت بسعر 3,849 درهم للمجموعة القياسية التي تضم الطائرة المسيرة وجهاز التحكم عن بعد وبطارية واحدة وجميع الكابلات والأجزاء اللازمة لطيرانها، بالإضافة إلى مجموعة Fly More بسعر 5,149 درهم والتي تشمل كل شيء بدءاً من المجموعة القياسية وبطاريتين إضافيتين ليصبح الإجمالي 3 بطاريات، بالإضافة إلى مرشحات ND ومنصة شحن وحقيبة كتف.