"غوغل" يغنّي لمستخدميه لحثهم على التطعيم ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت عدة تقارير، أمس الجمعة، أن شركة "غوغل" الأمريكية طرحت أغنية لحث مستخدميها على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ويؤدي أغنية اللقاح مساعد غوغل الصوتي، ومن الممكن الاختيار في إعدادات الهاتف ما إذا كان المؤدي ذكرا أم أنثى، وفقا لموقع "أندرويد بوليس".

وتقول كلمات الأغنية: "فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره على بناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا".. إن اللقاحات آمنة وهي خطوة مهمة تجاه العودة من الإغلاق وإلى مصافحة الأيدي من جديد والذهاب إلى مكان لم نتمكن من زيارته منذ أشهر، حماية أنفسنا والعالم في وقت واحد".

وأضافت: "لقد عمل العلماء على اللقاح ليل نهار وفي وقت قياسي ووجدوا وسيلة، إنهم مثل الأبطال الخارقين بقفازاتهم وأقنعتهم الطبية، يساعدوننا على العودة إلى ما نحب".