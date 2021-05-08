«أقمشة ثلاثية» بديلاً للإسمنت في مجال البناء

تقنيات حياكة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في عالم الهندسة المعمارية وتؤدي إلى إنشاء مبانٍ أكثر خفة ومرونة وفق تأكيد المصممة الهولندية هيللا يونخيريوس.

ويمكن بحسب ما ذكر موقع العمارة والتصميم «ديزين» لأنوال محوسبة أن تنتج أقمشة ثلاثية الأبعاد أن تولّد نوعاً جديداً من «الهندسيات القابلة للطي».

وتشير هيللا إلى أن «القماش المنتج يعتبر البناء الأكثر خفة والأقوى الذي يمكن الحصول عليه. لذا فإنه يمكن أن يحل بديلاً عن الإسمنت والخرسانات في صناعة الإنشاءات».وأضافت هيللا إن الحياكة ثلاثية الأبعاد على وجه التحديد، يمكن أن تستخدم لحبك الخيوط الشمسية الكهروضوئية وخلق هندسة معمارية تستجيب لأحوال الطقس.

وتعتمد التكنولوجيا المعروفة كذلك بالحياكة متعددة المحاور على الأنوال المتطورة التي تتيح للقماش أن يحاك على طول محاور عدة إضافة لابتكار أقمشة ثنائية قابلة للتحول إلى أشياء ذات أبعاد ثلاثية.

«إنه المستقبل» تؤكد يونخيريوس مضيفة إلى إمكانية صنع الواجهات أو الألواح الشمسية «بعد أن تعرفنا إلى كيفية عمل تلك التقنية».