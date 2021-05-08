باحثون كولومبيون يطورون خوارزمية تنذر مبكراً بمرض الكلى المزمن

طور باحثون من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا خوارزمية تعمل على جرد السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى تلقائياً وتنذر الأطباء بالمراحل المبكرة من الإصابة بمرض الكلى المزمن.

وأشار موقع «هيلث كير إت نيوز» إلى أن الخوارزمية المذكورة تبحث في السجلات الطبية الإلكترونية عن نتائج اختبارات الدم والبول قبل إجراء حسابات تحدد وظيفة الكلى ومدى التلف الحاصل قبل تنبيه الأطباء.

وعلق كرزيستوف كيريلوك، مدير البحث بالقول: «يعتبر التعرف على وجود مرض الكلى في مرحلة مبكرة أمراً بغاية الأهمية، حيث يمكن للعلاجات أن تبطىء تقدّم المرض قبل أن يصبح الشفاء متعذراً».

وأفادت الدراسة التي نشرت في موقع «npj Digital Medicine» الطبي الإلكتروني بأن الباحثين تمكنوا من المصادقة يدوياً على خوارزمية من 451 مراجعة طبية عبر ثلاثة أنظمة رعاية صحية وتبين لهم أنها قامت بتشخيص مرض الكلى بشكل صحيح لدى 95% من المرضى، واستبعد وجودها بدقة لدى 97% من المشاركين الأصحاء.

وأفاد الباحثون بأن تشخيص الخوارزمية قد يعزز الرعاية الصحية عبر زيادة الوعي لدى كل من الأطباء والمرضى بوجود المرض وتمكين إعطاء التوصيات المخصصة لكل مرحلة لمتابعة المضاعفات وتحقيق الشفاء.