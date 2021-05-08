أخطاء أقل وطباعة أسرع

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

أطلق مؤخراً تطبيق «تايب وايز» الخاص بلوحة المفاتيح ويجمع على حدّ ما أشار موقع «ديزين» بين خاصية التصحيح الذاتي وتحديد اللغة ونسق خلية النحل للمساعدة على الطباعة بشكل أسرع مع عدد أخطاء أقل، وذلك بالاستناد إلى تقنية الذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميم تطبيق «Typewise» بنسخته الثالثة لتحسين تجربة المستخدم في الطباعة على الهواتف الذكية.

وأشار ديفيد إبيريل، المخطط الاستراتيجي الرقمي المشارك في تأسيس التطبيق مع عالم البيانات جانيس بيرنيكر إلى أن «تايبوايز» بدأ كحلٍّ لجعل الحياة اليومية أكثر سهولةً ولوضع حدٍّ للأخطاء المطبعية المزعجة وعملية الطباعة المرهقة. وقال: «كانت مهمتنا تقتضي تغيير طريقة إدخال المعلومات إلى أجهزتنا».

ويزعم المبتكران أن تطبيق «تايبوايز» قادر على تقليص عدد المطبعية بنسبة 75 بالمئة والتوصل إلى سرعة أكبر في الطباعة بنسبة 33 %. وشرح إبيريل في وصف النسق أن السطح يصبح أكبر بنسبة 70 بالمئة للمفتاح الواحد مما يقلص بشكل هائل الأخطاء المطبعية، وأضاف: «لكننا سرعان ما أدركنا أنه في حين يكون من الرائع الحصول على واجهة جديدة، نستطيع إضفاء المزيد من التحسينات».