«تينغا» في سنغافورة غابات ذكية مستدامة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«تينغا» مشروع تطوير ذكي مستدام سيضم أبنية ذكية ووفرة مساحات خضراء يمنح الأولوية للمشي وممارسة ركوب الدراجات تحتضنه سنغافورة على مساحة كانت يوماً مرتعاً لأعمال البناء والتدريبات العسكرية. ويمتد المشروع على مساحة 42 ألف متر من المنازل ضمن بيئة تعد المقيمين فيها بـ«التناغم مع الطبيعة».

وسيقام مشروع «تينغا» على 700 هكتار من أراضي المنطقة الغربية في سنغافورة ويتضمن خمس مناطق سكنية مصممة لتحسين صحة الناس ورفاههم كما نوعية حياتهم. ووفقاً لمواقع إخبارية، فإن المشروع التطويري هو الأول من نوعه في البلاد الذي يحتضن مركز بلدة بلا سيارات، ويتيح للمقيمين التنقل لواسطة الحافلة أو خط المواصلات الجماعية السريعة «جيرونغ ريجون لاين»، حيث ستسير السيارات في طرقات تحت الأرض لإخلاء المساحات في الأعلى.

وتشجع الخطوة على السير والتنقل بواسطة الدراجات والقيام بنشاطات ترفيهية أخرى. كما ستضم «البلدة الغابة» وفرة من المساحات الخضراء، حيث المزارع الجماعية وممر غابة باتساع 100 متر يمر عبر مركز البلدة. وحرصت الحكومة على التنبه للبنية التحتية الذكية والمتطلبات التكنولوجية علماً أن المشروع باستهلاك منخفض للطاقة وأنظمة تبريد مركزية وعمليات جمع نفايات مؤتمتة.