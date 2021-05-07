تويتر تتيح للمستخدمين دفع "إكراميات" لحساباتهم المفضلة

المصدر: ا ف ب

قدمت شركة تويتر أمس الخميس أداة جديدة تحمل اسم "تيب جار" (علبة الإكراميات) تتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في بيان "أنها المرحلة الأولى من خطتنا لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال".

وحتى اللحظة، تقتصر القدرة على تقاضي أموال من خلال هذه الخدمة على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحافيين وخبراء ومنظمات غير حكومية. غير أن جميع المستخدمين للنسخة الإنجليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وأضافت الشبكة "أنتم من تديرون المحادثات عبر تويتر ونريد أن تتمكنوا بسهولة أكبر بأن تتبادلوا الدعم بما يتعدى متابعة الحسابات وإعادة التغريد ونقرات الإعجاب".

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم "إكراميات" بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل "باي بال" و"فينمو" و"باتريون". ولن تتقاضى "تويتر" أي عمولة عن هذه الأموال.

وتسعى الشبكة الأمريكية إلى تنويع مصادر دخلها بما يتخطى الإعلانات وإمكانات تحقيق الإيرادات بهدف كسب ولاء المؤثرين.

وهي تحضّر خصوصا لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين، مع امتيازات خاصة للمشتركين.

ونشرت المجموعة الأمريكية نتائج أقل من المتوقع الأسبوع الماضي. وقد بلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين من شأنهم درّ إيرادات للشبكة (ممن رأوا إعلانا واحدا على الأقل في يوم معين)، 199 مليونا في الربع الأول، أي أقل بمليون مشترك من توقعات المحللين.