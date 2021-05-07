أدوات لاستعادة النصوص المكتوبة التي لم تحفظ في الكمبيوتر

المصدر: البيان الإلكتروني

في حال تعرض الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لعطل كهربائي مفاجىء أو تم إغلاق برنامج تصفح الإنترنت أو أي تطبيق بسرعة عن طريق الخطأ؟ كيف يمكن استعادة النصوص المكتوبة التي لم تحفظ؟

هنالك حلول تساعدنا على استرجاع النصوص الرقمية من خلال تطبيقات إضافات لبرامج تصفح الإنترنت.

لمن يستخدمون متصفح "غوغل كروم" يمكن تحميل إضافة :

Typio Form Recovery في حالة حدوث عطل ما، يكفي النقر فوق رمز الإضافة ثم على Open Recovery "فتح الاسترداد".

Form History Control يعمل بشكل مشابه لـTypio.

لمستخدمي برنامَج تصفح الإنترنت "فايرفوكس "تتوفر إضافة: Form History Control؛ إضافة تقوم بتخزين النص أثناء الكتابة.

للذين يعملون على الأجهزة المحمولة بنظام التشغيل أندرويد يمكن تحميل تطبيق Type Machine من متجر غوغل.

ويقوم التطبيق بحفظ ما تكتبونه على مختلف التطبيقات، سواء أكان تعليقًا على إنستغرام أو رسالة على واتساب.

لا تتوفر أي إضافات لمستخدمي أبل نظرا لكون أنظمة تشغيل أبل، على عكس أندرويد، مقفلة لأسباب أمنية، بحسب "مونت كارلو".