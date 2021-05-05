تحديثات لإغلاق ثغرتين في «أبل»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

كشف الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق «أبل» تحديثات أمنية لأجهزة الأيفون وايباد وايبود وابل واتش وأنظمة «Big Sur macOS».

وأضاف الفريق الوطني، في تحذير أمني أمس، إن التحديثات الأمنية تم فيها إغلاق ثغرتين أمنيتين يتم استغلالهما بشكل نشط وقد تسمحان للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

ونصح الفريق الوطني المستخدمين بتثبيت الإصدارات «ios 14.5.1» و«iPad 14.5.1» و«11.3.1 Big Sur macOS» و«ios 12.5.3» و«watchOS 7.4.1» من أبل والتي تتضمن إصلاحاً للثغرات المذكورة.