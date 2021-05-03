بيع «ياهو» و«إيه أو إل» بـ 5 مليارات دولار

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت شركة «فيريزون» الأمريكية العملاقة للاتصالات أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة على بيعه نجمي الإنترنت الآفلين «ياهو» و«إيه أو إل» مقابل خمسة مليارات دولار.

وتشمل الصفقة مع صندوق «أبولو غلوبل ماناجمنت» أيضاً وحدة «فيريزون ميديا» بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا الإعلان للعلامتين التجاريتين.

وأوضحت «فيريزون» في بيان أنها ستحصل من الصندوق الاستثماري «أبولو» على 4,25 مليارات دولار نقداً، في حين ستكون 750 مليون دولار على شكل أسهم تفضيلية.

وأشارت «فيريزون» إلى أنها ستحتفظ بحصة 10 % في الشركة التي ستبقى تحت إدارة الرئيس التنفيذي غورو غاورابان عند إتمام الصفقة المتوقع في الفصل الثاني من السنة الجارية.

وكانت «فيريزون» استحوذت على «ياهو» عام 2017 مقابل نحو 4,5 مليارات دولار، ودمجته في وحدتها مع «إيه أو إل» الذي كانت استحوذت عليه عام 2015 في مقابل 4,4 مليارات دولار من «تايم وورنر».

إلا أن زخم رمزَي الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أخذ في التراجع، وكذلك حصتيهما في السوق ومداخيلهما الإعلانية، إذ تحول مستخدمو الإنترنت إلى منصات أحدث منها «غوغل» و«فيسبوك».ء