«اتصالات» توفر «آيباد برو» بشبكة الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» اليوم توفير جهاز آيباد برو iPad Pro وهي النسخة الأكثر تطوراً من أجهزة «آيباد»، والمدعمة بشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة، وذلك في كافة منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات»، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، وتطبيق My Etisalat UAE.

وبدأت الطلبات على الأجهزة بشاشة 12.9 إنشاً (الجيل الخامس)، وبشاشة 11 إنشاً (الجيل الثالث) اعتباراً من الجمعة 30 أبريل في الساعة 4 مساءً.

وتوفر «اتصالات» أيضاً جهاز AirTag الجديد بالكامل، هو طريقة سهلة وآمنة لتتبع الأغراض الشخصية الثمينة، كذلك في كافة منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات»، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، وتطبيق My Etisalat UAE.

وبدأت «اتصالات» استقبال الطلبات على هذا الجهاز اعتباراً من الجمعة في الساعة 4 مساءً، وأصبح متوفراً في منافذ البيع وطلبات التوصيل بدءاً من الجمعة في الساعة 8 صباحاً.