مصباح يضيء بالمياه المالحة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركة «إي دينا» الكولومبية الناشئة مصباح «ووتر لايت» اللاسلكي الذي يحول مياه ملح البحر أو بول الإنسان إلى مصدر للكهرباء فيكون بذلك بديلاً أكثر موثوقية من المصابيح الشمسية.

ولا يحتاج المصباح المحمول إلا إلى 500 ملليمتر من مياه البحر أو البول في الحالات الطارئة ليبعث نوراً يبقى حتى 4 أيام. ويمكن استخدام الجهاز الذي يعمل كمولد طاقة صغير في شحن الهواتف أو الأجهزة الصغيرة عبر ناقل «يو إس بي».

ويمثل المشروع الذي تم بالتعاون مع «ووزندر مان ثومبسون»، وفقاً لموقع ذكره موقع «ديزين» بديلاً للطاقة الشمسية. وقال بتي برويز بينيدا، مدير الإبداع التنفيذي لـ«ووزندر مان ثومبسون كولومبيا»: «يمكن لـ«ووترلايت» أن تكون أكثر فعالية من مصابيح الطاقة الشمسية لأنها تجدد الطاقة فورياً. ما إن تمتلئ بالمياه حتى يكون توفير الطاقة مباشراً دون حاجة لتخزين أشعة الشمس لشحن البطاريات».

وتعمل مصابيح «ووترلايت» 24 ساعة في اليوم من خلال عملية التأين التي تقوم على تفاعل الإلكترولايت في المياه المالحة مع صفائح المغنيسيوم والنحاس داخل المصباح لإنتاج الكهرباء.