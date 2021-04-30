شاومي تطرح Mi 11 Lite في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة شاومي المتخصصه أحدث منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو هاتف Mi 11 Lite : الذكي فائق النحافة وبدون نتوءات.

يعتبر Mi 11 Lite هو الهاتف الذكي المثالي للباحثين عن الأناقة، حيث يتميز بتصميم فائق النعومة وبطارية في غاية القوة. ويجمع جميع مزايا الهاتف الذكي الرائد المتمثلة في تصميم غاية في خفة الوزن والأناقة، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متطور بسعر منخفض.

أبرز مزايا Mi 11 Lite :



• شاشة من طراز AMOLED Dot مقاس 6.55 بوصة تدعم تصحيح الألوان بقدرة 10 بايت وتنتج 1.07 مليار لون مبهر، أي ما يفوق الإصدار السابق بـ 64 مرة.

• تم تحسين أداء الألوان بشكل أكبر من خلال التدرج اللوني DCI-P3 و HDR10، مما يخلق تجربة مشاهدة نابضة بالحياة.

• مكبرات صوت مزدوجة ومعتمدة بصوت عالي الدقة للحصول على أداء صوتي غامر بالفعل.

• معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز للحصول على شاشة أكثر استجابة.

• أداء بمستوى رائد مع خاصية Qualcomm® SnapdragonTM 732G، مما يوفر المزيد من القوة والسرعة والموثوقية العالية بفضل تقنية عملية تصنيعه بدقة 8 نانومتر.

• الهاتف مزود بتقنية LiquidCool للبقاء في أعلى أداء حتى خلال فترات الاستخدام المكثف مثل البث المباشر أو اللعب.

• طاقة تدوم طويلاً للاستخدام لمدة يوم كامل وحتى لعدة أيام مع بطارية بقوة 4250 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 33 وات.

• الهاتف مزود بمجموعة كاميرات خلفية ثلاثية مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر بحجم 1/1.97 بوصة للحصول على صور ومقاطع فيديو احترافية.

• الهاتف مزود بكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تيليماكرو بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور مشاهد واسعة أو لقطات ماكرو عن قرب بتفاصيل مذهلة.

• الهاتف مزود بخصائص الوضع الليلي المحسن مزودة بأوضاع الفيديو والفلاتر الجديدة.

• يبلغ سمك الهاتف 6.81 مم ويزن 157 جم.

• فتحة مثقبة للكاميرا الأمامية.

• الهاتف محمي بزجاج Corning® Gorilla® Glass 5 لمقاومة التلف الناتج عن السقوط والخدوش اليومية.

يأتي هاتف Mi 11 Lite بثلاثة أنواع هي: 6 جيجابايت + 64 جيجابايت و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 12 8 جيجابايت. وهي جميعها متاحة للشراء عبر قنوات البيع الخاصة بشركة شاومي مثل كارفور ولولو سنتر وإس دي جي وجاكيس وأمازون ونون وقنوات آي آر ومي هوم.

الأسعار :

يتوفر هاتف Mi 11 Lite بأسعار مناسبة جدا مقارنة بالمواصفات المذهلة التي يتميز بها وذلك كمايلي:

هاتف Mi 11 Lite بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 جيجابايت وسعة تخزينية تبلغ 64 جيجابايت بسعر 999 درهمًا.

هاتف Mi 11 Lite بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 جيجابايت وسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت للتخزين بسعر 1099 درهم.

هاتف Mi 11 Lite بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 جيجابايت وسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت بسعر 1199 درهمًا.