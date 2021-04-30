تصنيف يوغوف: واتساب يحصد الانطباعات الإيجابية للمستهلكين في الإمارات

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

كشف تصنيف جديد لـ«يوغوف» للتكنولوجيا بشأن العلامات التجارية التي اقتنصت أكثر الانطباعات إيجابية على المستهلكين بدولة الإمارات عن تصدر تطبيق المراسلة «واتساب» وعلامتي «سامسونغ» و«أبل» بالدولة.

واحتلت علامات تجارية أخرى قائمة أفضل 10 انطباعات إيجابية، ممثلة بـ«غوغل»، «فيسبوك»، «انستغرام»، «لينكد إن»، «مايكروسوفت»، «سوني» و«هواوي».

ورغم تغيير قواعد الخصوصية ومواجهة العديد من التحديات التنظيمية التي أثرت على سمعته حول العالم، لا يزال عملاق المراسلة الفورية «واتساب» يحوز على انطباعات إيجابية بين المستهلكين بالدولة ليضمن المركز الأول في التصنيف العالمي.

وتم احتساب التصنيفات المدرجة في «يوغوف» للتكنولوجيا 2021 بجمع بيانات الجمهور لتتوالى العلامات التجارية في القائمة تبعاً لمتوسط نقاط الظهور على امتداد 12 شهراً، وهو مقياس صافٍ لما إذا كان لدى المستهلك انطباع إيجابي أو سلبي عن العلامة التجارية المستهدفة.

وبالنسبة للمنطقة، حققت شركة «أبل» المرتبة الأولى في السعودية تليها «واتساب»، «سامسونغ» «غوغل» «هواوي» «تويتر» «انستغرام» «إل جي» «مايكروسوفت وأخيراً»سوني«.

أما في مصر، فقد جاءت العلامات التجارية التالية على رأس التصنيف،»غوغل: «واتساب» «فيسبوك».

وتتربع سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا على رأس القائمة العالمية لعام 2021، بينما تأتي «غوغل» في المرتبة الثانية، كما تظهر منصات التواصل مثل «واتساب»، «فيسبوك» «انستغرام» «تويتر» ولنكد إن«في القائمة.

وبالنسبة لشركة»أبل«فقد جاءت في المركز الخامس للتصنيف، أما العلامات التجارية الصينية»هواوي«(المركز العاشر)، و»أوبو" (بالمركز 25).