«سامسونج» تنتزع لقب أكبر منتج للهواتف الذكية من «أبل»

المصدر: لندن – رويترز

قالت شركة كاناليس لأبحاث السوق إن سامسونج إلكترونكس نجحت في انتزاع المركز الأول من منافستها الأمريكية أبل كأكبر منتج للهواتف الذكية في العالم حيث حققت خُمس المبيعات العالمية في الربع الأول من العام.

وحققت شركة شياومي كورب الصينية أفضل أداء فصلي على الإطلاق حيث زادت شحناتها 62 % إلى 49 مليون هاتف، فضلا عن ارتفاع حصتها السوقية إلى 14 %، لتحتل المركز الثالث عالميا بعد سامسونج وأبل.

وفي المجمل زادت المبيعات العالمية 27 % إلى 347 مليون وحدة في الربع الأول من العام مع فتح الاقتصاد الصيني ورفع إجراءات الإغلاق والعزل العام بعد الجائحة وتطبيق حملة تطعيم سريعة في الولايات المتحدة، وهو ما زاد الآمال في انتعاش اقتصادي.

ووفقاً لكاناليس فإن سامسونج شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول واقتنصت حصة سوقية بلغت 22 بالمئة. وأعلنت الشركة زيادة أرباحها الفصلية في قطاع الهواتف المحمولة 66 في المئة بفضل مبيعات قوية لفئتها المتميزة من الهواتف الذكية جلاكسي إس 21.

وقالت كاناليس إن أبل شحنت 52.4 مليون هاتف آيفون بين يناير ومارس لتتراجع إلى المركز الثاني بحصة سوقية 15 %.