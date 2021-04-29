سامسونغ تكشف عن أجهزة كمبيوتر محمولة من طراز "غلاكسي بوك برو"‬

المصدر: يونهاب

كشفت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات أمس الأربعاء عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من طراز "غلاكسي بوك برو"، حيث تعمل الشركة التكنولوجية العملاقة على زيادة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسط اتجاه البقاء في المنازل بسبب الوباء.

وقدمت الشركة جهاز "غلاكسي بوك برو 360" وجهاز "غلاكسي بوك برو" في حدث "Galaxy Unpacked"، الذي عقد عبر الإنترنت. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الشركة حدثا لإطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها.

وسيتم طرح الأجهزة الجديدة عالميًّا اعتبارًا من 14 مايو. وفي كوريا الجنوبية، ستبدأ طلبات الشراء المسبق اعتبارًا من اليوم الخميس.

ويأتي جهاز "غلاكسي بوك برو 360" مزودا بشاشة لمس دوارة بحجم 15.6 بوصة و13.3 بوصة، كما يدعم القلم "S-Pen". وسيتراوح سعره بين 1.81 مليون وون (1,620 دولارا أمريكيا) و2.74 مليون وون، اعتمادًا على مواصفات الذاكرة والمعالج.

ويأتي الجهاز "غلاكسي بوك برو" أيضًا بحجم 15.6 بوصة و 13.3 بوصة، وسيباع بسعر يتراوح بين 1.3 مليون وون و2.51 مليون وون.

وقالت شركة "سامسونغ" إن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يطلق عليها «أجهزة الكمبيوتر الجوالة»، والتي تحتوي على خصائص تجمع بين هواتف غالاكسي الذكية والأداء القوي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وقالت الشركة إن طراز "غلاكسي بوك برو" بحجم 13.3 بوصة يزن 0.87 كيلوغرام فقط ويبلغ سمكه 11.2 مليمترا فقط، مما يجعله الأخف والأرفع من بين الأجهزة من نوع "غلاكسي بوك".

وقالت شركة "سامسونغ" إن منصتها الخاصة بإنترنت الأشياء "SmartThings"، تم دمجها في أجهزة الكمبيوتر الشخصية لأول مرة في سلسلة "غلاكسي بوك برو"، والتي ستسمح للمستخدمين بالتحكم في العديد من الأجهزة المنزلية الذكية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

وتأمل الشركة أن تعزز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة وجودها في ذلك القطاع سريع النمو، حيث قالت شركة "ترند فورس" لأبحاث السوق إن شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة العالمية وصلت إلى 200.5 مليون وحدة في العام 2020، بزيادة قدرها 22.5% عن العام السابق، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 8.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 217 مليون وحدة هذا العام.