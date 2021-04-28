أرباح طائلة حققتها "غوغل " و"مايكروسوفت" خلال الجائحة

المصدر: إعداد: نهى حوا

أعلن عملاقا التكنولوجيا "غوغل" و"مايكروسوفت" أخيراً، عن تحقيق ارتفاع حاد في العائدات والأرباح، في معدلات تجاوزت توقعات المحللين، وهو ما رأت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية دليلاً على أن الجائحة افادت شركات التكنولوجيا الكبرى.

فقد أعلنت شركة "الفابت"، وهي الشركة الام لـ"غوغل"، نهار الثلاثاء أن الإيرادات زادت بشكل حاد في الربع الأخير المنتهي 31 مارس 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالطلب القوي على الإعلان عبر الانترنت من قبل الشركات ومقاطع الفيديو على "يوتيوب" كما عبر استمرار النمو في الحوسبة السحابية.

وبالإجمالي، حققت "ألفابت" عائدات بلغت 55.31 مليار دولار بزيادة 34% عن العام السابق، وزاد صافي أرباحها بأكثر من الضعف إلى 17.93 مليار دولار. وكان هذا الربع الثالث على التوالي من الأرباح القياسية، متجاوزة التوقعات حيث ارتفع أسهمها بأكثر من 4% في تعاملات ما بعد الاغلاق.

بدورها، أعلنت مايكروسوفت يوم الثلاثاء عن تحقيق إيرادات ربع سنوية هي أحد أعلى معدلاتها منذ سنوات، حيث كانت الشركة على وشك تجاوز 2 تريليون دولار في القيمة السوقية.

وقد زادت الإيرادات الى 41.7 مليار دولار للربع الثالث المالي بزيادة 19% عن العام السابق، في أكبر زيادة ربع سنوية منذ 2018. وقفزت الأرباح 44% الى 15.5 مليار دولار.

وقد حققت مبيعات المنتجات السحابية التجارية إيرادات بلغت 17.7 مليار دولار بزيادة 33% عن العام السابق، حيث حسنت الشركة موقعها وتجاوزت نسبة 20% من الحصة السوقية للحوسبة السحابية، الذي لا تزال تسيطر عليه شركة "أمازون" بنسبة 30%، فيما تبقى "غوغل" في المرتبة الثالثة.