تويتر يطلق سلسلة من المحادثات الصوتية عبر ميزة مساحات الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد تويتر أكثر من 10 ملايين تغريدة حول شهر رمضان خلال الثلاثين يوماً التي سبقت الشهر الفضيل.

ومع انطلاق رمضان، أطلق تويتر #جمعات_رمضان، وهي سلسلة من المحادثات الصوتية عبر ميزة مساحات الجديدة تناولت مواضيع متنوعة منها مرتبط بالشهر الفضيل وبعضها تصدر المحادثات مؤخرا.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، عُقدت الجلسات الصوتية عبر مساحات، ميزة المحادثات الصوتية الحية الجديدة من تويتر والتي يتم اختبارها حالياً وستصبح متاحة للجميع قريباً.

وتناولت الجلسات مواضيع مختلفة مثل "الحفاظ على التواصل" والتي ناقشت أهمية التفاعل البشري أثناء الجائحة؛ و"الفن" والتي سلطت الضوء على الفن المرتبط بشهر رمضان؛ و"الأدب الصوتي" والتي تناولت عالم القراءة والكتابة والكتب الصوتية مع مجموعة من المؤلفين؛ و"هدر الطعام" والتي تناولت تأثير هذه الظاهرة وكيفية الحد منها مع عدد من الخبراء والمؤثرين؛ و "التوازن بين العمل والحياة" والتي جمعت عدد من النساء الملهمات لمناقشة ما تعلموه من العام الماضي وكيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة مع تغير الروتين الذي يفرض نفسه خلال شهر رمضان.

واستضاف الجلسات مديرة الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في تويتر، وأدارت الحوار الإعلامية زينة صوفان.

وكان من بين الضيوف المؤلف سلطان الموسى؛ والروائي عبد الوهاب الرفاعي؛ والمطرب محمد محسن ؛ ومستشار العلوم الاجتماعية والسلوكية الدكتور محمد الحاجي؛ و صانعة المحتوى هتون قاضي؛ ومدرب الصحة ريان كركدان ؛ وأخصائي الاتصال معاذ المسلم؛ والمخرجة والمنتجة نهلة الفهد؛ وعازفة البيانو دالين خالد ؛ والإعلامية سارة مراد ؛ و المذيع جاسم الشحيمي؛ والشيف عبدالعزيز الحميدان ؛ والمؤثرة والكاتبة روان بن حسين ؛ وصانع المحتوى عبد الله رئيسي ؛ وعازفة البيانو ومغنية الأوبرا فاطمة الهاشمي .

وبعد كل جلسة، قام تويتر بالتشجيع على نشر الايجابية والعطاء حتى ولو بأفعال بسيطة تماشياً مع معاني الشهر الفضيل، فبعد انتهاء جلسة "الحفاظ على التوازن"، قام أحد المتحدثين بتغريد رسائل شخصية لرفع معنويات الجمهور، بينما استمتع عدد من المستمعين في جلسة "الفن" بمقطوعات موسيقية شخصية من تأليف أحد الفنانين. كما أتيحت الفرصة لضيوف جلسة "التوازن بين العمل المنزل" أيضاً للتعرف على بعض الطرق التي طبقها أحد المتحدثين بنجاح للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة. وتم تعريف مستمعي جلسة "الأدب الصوتي" بمنصة ستوريتل للكتب الصوتية من قبل المؤلفين الضيوف، فيما تعرّف مستمعي جلسة "هدر الطعام" على نصائح وطرق للتعامل مع الطعام الفائض.

وقالت كندة إبراهيم، مدير الشراكات الإعلامية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يتمحور تويتر حول ما يحدث وما يتحدث عنه الناس الآن. وفي أوقات التأمل الذاتي، مثل شهر رمضان، ينتقل الناس إلى المنصة لمناقشة الموضوعات التي أثرت في حياتهم وتفكيرهم. وبغرض خدمة المحادثة العامة، نهدف هذا العام إلى تضخيم هذه المحادثات بأسلوب فريد وتعزيز قوتنا في خدمة المحادثة المفتوحة وربط الأشخاص والجمع بينهم من خلال الطابع المميز لخاصية مساحات"

واختتمت الحملة بعمل فني لبندر بن محمد، مستوحى من مواضيع الجلسات.

تجدر الإشارة إلى أن تويتر أطلق ثلاث رموز تعبيرية احتفالا برمضان يمكن تفعيلها باستخدام عدد من الوسوم بسبع لغات وهم العربية والإنجليزية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية.