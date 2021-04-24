مطار عمودي لسيارات الأجرة الجوية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من تصورات العالم الحالية لسيارات الأجرة الطائرة، أن تتضمن إيجاد أماكن مخصصة لإقلاعها وهبوطها، حيث أعلنت شركة «أي هانغ» الصينية أخيراً عن خطط لبناء «مطار عمودي» في إيطاليا، سيطلق عليه اسم «باوباب»، بإيحاء من شجرة الباوباب الأفريقية، من تصميم استديو مجموعة «غياكارلو زيما ديزاين».

ووفقاً لموقع «يانكو ديزاين» للتصميم، سيكون المطار عامودياً مبتكراً مستداماً بيئياً ينتج الطاقة ويعيد شحن السيارات الطائرة من دون طيار لاسلكياً.

وفي غضون ذلك، فقد قامت الشركة الصينية بتطوير المركبة «ايفتول» للإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي والتي ستكون قادرة على نقل راكب أو راكبين (نموذج أولي) لنقلهما بشكل مستقل إلى وجهتهما، وقامت بتسليم 40 سيارة أجرة جوية عاملة للزبائن لأغراض الاختبار والتدريب والعرض التوضيحي.

المطار عبارة عن برج يبلغ ارتفاعه 30 متراً مع نوافذ بزاوية 360 درجة. سيتم بناؤه من الفولاذ والخشب الملمع.

ووفقاً للتصميم، سيأخذ الركاب مصعداً إلى المنصة للإقلاع والهبوط على شرفة السطح، حيث توجد تحت الشرفة غرفة انتظار بالإضافة إلى مطعم بانورامي بمساحة 20 متراً مربعاً يوفر إطلالات على المناظر الطبيعية الخصبة.

وسيضم المطار العمودي العديد من الألواح الكهروضوئية التي ستولد أكثر من 300 كيلوواط من الطاقة يومياً. وعلى السطح، سيجري بناء مناطق خضراء بها مقاعد وثلاث مناطق هبوط للطائرات الكهربائية من دون طيار التي سيتم إعادة شحنها لاسلكياً من أرضية منصة الهبوط التي ستتميز ببعض الألواح الكهروضوئية غير القابلة للانزلاق المدمجة مع مصابيح ليد للإضاءة الليلية ولافتات.

وسوف يعمل «بابواب» ومحطات الشحن الثلاث المستقلة والمركبات على الطاقة التي توفرها الطاقة النظيفة.

المطار العمودي يجري تصميمه بنية تشجيع السياحة البيئية، وستقوم سيارات أجرة جوية بنقل الركاب في البرج وأخذهم في جولات لمشاهدة المعالم السياحية للمنطقة المجاورة.

وبينما لم يتم الإعلان بعد عن موقع المشروع، فإن الشركة الصينية تعمل حالياً على هياكل إضافية في أوروبا وجنوب شرق آسيا.