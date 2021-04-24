سفير «أوبو» محمد صلاح يدعو للمشاركة في #عيش_جو_رمضان

المصدر: دبي - البيان

يدعو النجم الدولي لكرة القدم محمّد صلاح سفير علامة أوبو، الشركة العالمية للتكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذكيّة، الجميع في الإمارات بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى توثيق أبرز اللحظات والذكريات التي يعيشونها كلّ عام خلال شهر رمضان.

ومن خلال حملة #عيش_جو_رمضان (#CaptureTheSpirit)، يمكن لعشّاق علامة أوبو ومتابعي النجم محمّد صلاح تصوير مقاطع فيديو تعبّر عن الأجواء الرمضانية المميزة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفرصة الفوز بهاتف ذكي من أوبو وتحقيق حلم الظهور في إعلان تلفزيونيّ مصوّر.

تقريب المسافات

وفي إطار الحملة الرمضانية، أطلقت أوبو مقطع فيديو يصوّر أسطورة كرة القدم العربية والعالمية محمد صلاح وهو يتحدث فيه عن اشتياقه للأجواء الرمضانية مع العائلة والتي يفتقدها هذا العام بسبب قوانين السفر والتباعد الاجتماعي جرّاء «كورونا». إلا أن الابتكارات التكنولوجية المتطوّرة ساهمت في تقريب المسافات بين الأفراد والمحافظة على التواصل الاجتماعي بين الناس على الرغم من مختلف التحدّيات والظروف.

ويأتي إطلاق هاتف أوبو رينو5 برو 5G ضمن سلسلة رينو5 الجديدة قبيل شهر رمضان المبارك، ليتيح لجميع الأشخاص البقاء على تواصل وتوثيق اللحظات الخاصة ومشاركتها مع أفراد العائلة والأحبة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. ويتميّز هاتف رينو5 برو 5G الجديد بتقنية التصوير الرائدة في قطاع الهواتف الذكية، مع مزايا متقدمة تجعل التصوير ونقل الصور ومشاركتها أكثر سهولة للجميع، كما يوفر اتصالاً فائقاً بشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى خاصية إعادة شحن البطارية بسرعة لافتة بفضل تقنية الشحن فائق السرعة من أوبو.

تحقيق الشهرة

وتوفر حملة #عيش_جو_رمضان (#CaptureTheSpirit) فرصة لا مثيل لها لمستخدمي الهواتف الذكيّة في الإمارات للفوز بأحدث هواتف أوبو، إلى جانب إتاحة المجال لهم لتحقيق الشهرة من خلال المشاركة في إعلان تلفزيوني. ومن خلال هذه الحملة التي تقام من 19 أبريل إلى 9 مايو 2021، تدعو أوبو ومحمد صلاح المشاركين إلى تصوير مقطع فيديو يجسد القيم والمعاني التي تحملها عبارة «روح رمضان» بالنسبة لهم ومشاركته عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم الحملة لفرصة الفوز.

طابع عائلي

وقال فادي أبو شمط، مدير الاستراتيجية والتطوير في أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: «في الوقت الذي نشهد فيه إجراءات لمنع انتشار «كورونا» والحدّ من تنظيم احتفالات وتجمّعات عائلية، تأتي حملة #عيش_جو_رمضان (#CaptureTheSpirit) لتشجيع الأفراد على التقاط مقاطع فيديو تصور الأجواء الرمضانية بطابع عائلي مميّز، واستخدام التكنولوجيا للبقاء على تواصل مع العائلة والأحبة خلال شهر رمضان».