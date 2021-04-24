رايان سو: الإمارات مركز لتكنولوجيا بلوك تشين إقليمياً

المصدر: دبي ــ البيان

أكد خبير البلوك تشين زيهانغ سو (رايان)، المعروف أيضاً باسم رايان سو أن الإمارات عززت مكانتها مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن التقدم التقني والبنية الأساسية القوية واحتضان المواهب والخبرات والكفاءات التقنية الإمارات يدهمان الدولة وجهة لتكنولوجيا «بلوك تشين» في المنطقة.

وتعهد زيهانغ سو، باستخدام تقنية البلوك تشين عن طريق مجموعة من الخطط الاستراتيجية في قطاع التمويل والبنوك، وغيرها في الإمارات وفي المنطقة.

مقر إقليمي

ورأى رايان سو أحد أكثر المؤثرين الرئيسيين في مجتمع العملات الرقمية الصينية وبلوك تشين، إلى جانب كونه المؤسس المشارك لبلوك تشين العالمية وكولين ستار كابيتال ورونجيتو انترنت فاينانشال سيرفسس كو ليمتد، بالإضافة إلى كونه عضواً في الرابطة الآسيوية داكا بلوك تشين ومؤسسة إتش كاش، أن الإمارات لديها تاريخ طويل كونها مركزاً مالياً كبيراً لدول الشرق الأوسط وخلال الجائحة، أثبتت مع تدابيرها لمعالجة المشكلة من السيطرة على انتشار الفيروس إلى حملة التطعيم، لتؤكد أنها المكان الأفضل والأكثر آمناً للسياح ورجال الأعمال للاستثمار فيها ولهذه الأسباب، قررنا نقل مكتبنا الرئيسي إلى دبي والاستثمار في صناعة البلوك تشين لجعل هذه التكنولوجيا طريقة جديدة للأعمال في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعتبر زيهانغ سو خبير بارز في البلوك تشين وقد عين مؤخراً رئيساً للاستراتيجية وعضواً في مجلس إدارة كود تشاينا نيو كونتيننتال ليمتد (سي سي إن سي) Code Chain New Continent Limited (CCNC) الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا البيئية.

الرمز المميز

وكشف رايان عن خطة الشركة بإدخال العملة المشفرة المستقرة المستندة إلى الدرهم «الرمز المميز» كونها طريقة جديدة لنظام الدفع في الإمارات.

وقال: نحن بصدد الانتهاء من تثبيت الشركة ووضع كل الأسس، حيث إن شركتنا المدرجة في بورصة ناسداك وشاركت مؤخراً في تقنية بلوك تشين بعد شراء عدد من منصات تعدين Bitcoin وأصبحت جزءاً من الصناعة وأكثر تفاعلاً مع صناعة بلوك تشين لإجراء مزيد من الاستثمار إلى جانب أننا نبحث أيضاً في طرق الدفع.

وقامت شركة CCNC بالفعل بتثبيت تعدين التشفير الآلي في الصين، بسبب رخص العمالة والموارد إلى جانب وجود شركات تصنيع آلات التشفير الرائدة.

وأضاف رايان سو: «نعمل على وضع مواردنا مثل آلات تعدين العملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستكون هذه هي الجيل الثاني لاستخدام كهرباء أقل وأكثر صداقة للبيئة، ويعتمد على بنية تحتية للإنترنت عالية السرعة».

تقلبات بتكوين

وعن التقلبات السريعة لقيمة عملة «بيتكوين» الرقمية خلال الأشهر الأخيرة، قال رايان سو إن «هناك جانباً جيداً وجانباً سيئاً، بالنسبة للجانب السيئ، يخاف الناس من عدم فهم الآلية المنطقية للتغير السريع في السعر خاصة في الانخفاض ولكن باعتباره الجانب الجيد من هذا نحن يمكن رؤيته مثل الطفل بطبيعته الفريدة في التعبير عن أمزجة مختلفة، ولكنه ينمو بسرعة كبيرة.

ويلقي رايان سو الضوء على استراتيجية الشركة: إنه في المرحلة الأولى، سننقل أعمال تعدين العملات المشفرة الخاصة بنا هنا في الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء منصة تغيير العملات المشفرة الخاصة بنا، إلى جانب إطلاق «عملة رقمية'' مستقرة على أساس الدرهم الإماراتي.

طريقة دفع الاستخدام الشائع

وأضاف: «هناك رموز تشفير تستند إلى عملات إقليمية مختلفة مثل الدولار والجنيه الاسترليني وغيرها، ونعتقد أنها أفضل فرصة لتقديم عملة رقمية»رمزية«جديدة محلياً لسد الفجوة. وقال كذلك: إنهم يعملون على تثبيت التكنولوجيا المناسبة، بالإضافة إلى القيام بالتسويق لإطلاق العملة المشفرة المحلية في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تمنح السلطات التنظيمية المحلية الإذن لإصدار الترخيص.

عملة مشفرة محلية

وقال:»نحن متحمسون لإطلاق عملتنا المشفرة المحلية للاستفادة من هذه الفرصة في المنطقة«.

نعتقد أن الإمارات هي مركز مالي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث إن معظم الدول تعتمد على النفط ولكنها تريد تغيير نظام اقتصادها القائم على النفط باعتبار العالم سوف يتغير بشكل سريع جداً مع اختراعاته الثورية في كل قطاع. ويبحث الجميع عن خيار بديل وأعتقد أن البلوك تشين أو العملة المشفرة يمكن أن تكون في المستقبل التالي كـ»النفط«أو»النفط الرقمي" التالي.