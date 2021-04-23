آبل تكشف عن هاتفي آيفون بلون غير مسبوق وأداة لتتبع المتعلقات المفقودة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "آبل" الأمريكية، أول من أمس الأربعاء، عن أحدث هواتفها الذكية، الذي يتميز بلون جديد وغير مسبوق.

وفاجأت "آبل" مستخدميها، في حدثها لفصل الربيع "Spring Loaded"، بطرحها هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 ميني" بلون أرجواني.

ويظهر هاتف "آيفون" الجديد بلون أرجواني فاتح، إذ اختارت الشركة الأمريكية درجة لون تفتقر إلى الاحمرار المتوقع في اللون البنفسجي وكذلك درجات اللون الأزرق الملموسة في اللون البنفسجي.

جدير بالذكر أن الهاتف الجديد يحمل نفس مواصفات هاتف "آيفون 12" المتوافر حاليا بالأسواق، من حيث الأداء السريع للغاية، واحتواؤه على شاشة رائعة للغاية، وكاميرات رائعة، كما أنه يقوم بتشغيل شبكة الجيل الخامس.

كما أعلنت "آبل"، أيضاً، عن "إير تاغ"، وهي أداة لتتبع المتعلقات المفقودة مثل مفاتيح المنزل، والتي تعمل بتثبيت المستخدم لواحدة منها مع مفاتيحه، وعندما تتعرض للفقدان يقوم بتشغيل تطبيق تحديد الموقع "Find My" ليبدأ جهاز "إير تاغ" المثبت مع المفاتيح لإرشاده ناحيتها.

وأعلنت "آبل" كذلك عن جهاز "آيباد برو"، المدعوم بشريحة M1 الموجودة أيضا في حواسيب ماك.