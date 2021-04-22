اتصالات ونوكيا تقدّمان خدمات النطاق العريض فائق السرعة من الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تعاونت "اتصالات"، وهي واحدة من شركات التشغيل الرائدة للاتّصالات اللاسلكيّة في الأسواق الناشئة، والتي تمّ تكريمها من قبل كلّ من "أوكلا" و"سبيدتيست" كأسرع شبكة للجوال في العالم للعام 2020، مع "نوكيا" (www.Nokia.com) كشريك رئيسيّ، بنشر شبكات الجيل الخامس "5 جي" لتقديم خدمات النطاق العريض المحسّنة لقطاع الجوّال وتوسيع تغطية شبكات "5 جي" وفرص تحقيق الإيرادات منها. وتدعم حافظة شبكات "5 جي" من "نوكيا" مهمّة شركة "اتصالات" لتحفيز المستقبل الرقمي من أجل تمكين المجتمعات.

تاريخ موثوق

وقال هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى "اتصالات"، في هذا السياق: "لطالما اعتمدنا أحدث التقنيّات لتحفيز المستقبل الرقمي من أجل تمكين المجتمع انطلاقاً من موقعنا كروّاد حقيقيّين. وبناءً على ذلك، نعمل على بناء شبكة مستقلة من الجيل الخامس، ونحن متحمّسون للغاية لنرى كيف ستقوم شبكات ’5 جي‘ بتحويل الخدمات الصناعية والاستهلاكية. وتؤدي خدمات الجيل الخامس التي قمنا بنشرها إلى تحسين أساليب الحياة وتحقيق أرباح هائلة بالفعل على صعيد الإنتاجية في الإمارات العربية، ما يساهم بدوره في استراتيجية الابتكار الوطنيّة".

الابتكار الرقمي

وقال سعيد الزرعوني، نائب الرئيس الأوّل لشبكات الجوال لدى "اتصالات": "لقد عملت الفرق التقنيّة في ’اتصالات‘ عن كثب مع ’نوكيا‘ لبناء شبكة ’5 جي‘ بسلاسة، كما أتاحت تغطية شبكات الجيل الخامس من خلال خدمات فائقة السرعة ومنخفضة الكمون في الإمارات . وتسمح لنا أيضاً شبكة ’5 جي‘ العالية القدرة بتقديم الخدمات إلى عدد كبير من العملاء. ويتماشى نشر شبكة ’5 جي‘ مع تركيزنا على الابتكار الرقمي والاستثمارات في تقنيّات الاتصالات اللاسلكيّة من الجيل الجديد".

تحفيز المستقبل

وقال تومي أويتو، رئيس شبكات الجوال لدى "نوكيا": "تقوم ’نوكيا‘ من خلال هذا النشر بدعم ’اتصالات‘ في تحقيق رؤيتها لتحفيز المستقبل الرقمي. وبالإضافة إلى توقعات المستهلكين بالحصول على أحدث خبرة على صعيد خدمات الاتصالات اللاسلكيّة، سلّطت الفترة الحالية أيضاً الضوء على مدى أهميّة الشبكات بالنسبة إلى الناس والشركات. وإنّنا متحمسون من خلال هذا النشر لشبكات الجيل الخامس من الجيل الجديد لاستكمال تعاوننا طويل الأمد مع ’اتصالات‘ لتقديم المزايا التحويليّة الكاملة لشبكات الجيل الخامس".

وقامت "نوكيا" بنشر استخدام منصّة "إير سكيل" الراديويّة، انطلاقاً من معايير مشروع الشراكة للجيل الثالث للوصول الراديوي الجديد لشبكات "5 جي". وتستخدم الشبكة تكنولوجيا راديويّة للمدخلات والمخرجات المتعددة من أجل تحسين سعة الشبكة وتأمين تغطية أوسع وزيادة سرعات الشبكة.