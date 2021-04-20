"آبل" تطلق مجموعة جديدة من منتجاتها الذكية عالية الأداء

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشفت "آبل" من مقرها في مدينة كوبرتينو الأمريكية اليوم الستار عن مجموعة جديدة من المنتجات الذكية كان أبرزها الجيل الأحدث من جهاز "آيباد برو" الذي يتميز بتقنية اتصال 5G وشريحة M1 ومعالج غرافيك ثماني النواة تجعله أسرع بـ50% من سابقه وبسعة تخزين حتى 2 تيرابايت ونظام كاميرا جديد يسمح بميزات تصوير وتحرير احترافي غير مسبوقة على جهاز محمول بسماكة 6.4 ميليمتر. وسيتوفر الجهاز للطلب بسعات مختلفة في 30 أبريل بسعر يبدأ من 2,499 درهم وسيتوفر في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

كما أطلقت الشركة " نسخة جديدة من هاتفي "آيفون 12" بسعر يبدأ من 3,399 درهم و"آيفون 12 ميني" بسعر يبدأ من 2,999 درهم باللون الأرجواني احتفاء بالربيع وسيتوفر للطلب المسبق اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وبمتاجر آبل اعتباراً من 30 أبريل الجاري. كما أطلقت الشركة مجموعة جديدة من حافظات MagSafe بألوان جديدة تتوفر للطلب اعتباراً من اليوم.

"إير تاغ"

وأطلقت "آبل" كذلك الجهاز المرتقب الجديد "إير تاغ" AirTag لتحديد موقع المقتنيات مثل المفاتيح وغيرها يتقنية "البحث الدقيق" التي يحدد مسافة البعد الحقيقية عن هواتف آيفون بمساعدة تطبيق "فايند ماي" Find My وبسعر 129 درهم أو بسعر 439 درهم لحزمة مكونة من أربعة أجهزة وسيتوفر 30 أبريل مع إمكانية الطلب اعتباراً من الجمعة المقبل.

تلفاز "آبل تي في"

وأطلقت "آبل" كذلك "آبل تي في" Apple TV بتقنية 4K وبشريحة A12 بمميزات تحسين ألوان التلفاز وجهاز تحكم جديد وسيتوفر للطلب في 30 أبريل بسعر يبدأ من 729 درهم وسيتوفر في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

حاسوب "آي ماك"

وأطلقت الشركة حاسوب "آي ماك" بشريحة M1 الجديدة بسماكة 11.4 ميلمتر بشاشة ريتينا 4.5K Retina قياس 24 بوصة ونظام MacOS وكاميرا أمامية بقوة 1080 بيكسل لتحسين المكالمات المرئية بـ6 سماعات وتقنية "دولب أتموس" لتحسين الصوت وسيتوفر الحاسوب للطلب بسبعة ألوان مختلفة في 30 أبريل بسعر يبدأ من 5,499 وسيتوفر في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك خلال الإعلان عن الأجهزة الجديدة خلال المؤتمر الافتراضي كذلك عن حزمة من المبادرات صديقة للبيئة منها أن مقرها الرئيسي ومستودعات ومراكز البيانات تعمل اليوم على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، فيما تهدف الشركة لتكون حيادية للكربون بنسبة 100% بما فيها كافة متاجرها وسلاسل التوريد.

صندوق استثمار أخضر

كما أشار إلى أن الشركة أطلقت صندوق استثمار أخضر بقيمة 200 مليون دولار لتسريع الحلول الطبيعية لمكافحة التغير المناخي بالتعاون مع جولدمان ساكس و"كونفيرسيشن انترناسيونال" والذي ستقاس عوائده ليس بالدولار فحسب بل بأطنان الكريون التي سيزيحها المستثمرون في الصندوق الذي يهدف إلى إزالة أكثر من مليون طن من الكربون كل عام.