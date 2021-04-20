ألعاب هواتف "نوكيا" القديمة تظهر في أجهزة أندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

الكثيرون يحنون للألعاب الكلاسيكية، التي كانت موجودة في الهواتف القديمة ويسعون لتشغيلها في أجهزتهم اليوم.

وكخطوة لإسعاد محبي ألعاب هواتف نوكيا القديمة، أطلق بعض المطورين تطبيق EKA2L1 لهواتف أندرويد، والذي يعمل كمحاك لأنظمة Symbian التي كانت توجد في تلك الأجهزة، وكأداة لتشغيل الألعاب التي كان يستمتع بها مستخدموها.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن EKA2L1 يمكنه حاليا محاكاة منصات S60v1و S60v3 و S60v5 والتي كانت تعتمد عليها عدة هواتف شهيرة من نوكيا، مثل N95 وNokia E50 و5800 XpressMusic وNokia 7650، وتشغيل الألعاب التي اشتهرت بها هواتف N-Gage قديما.

وخصص هذا التطبيق تبعا لمطوريه لأجهزة "أندرويد-64 بيت" وتوجد منه نسخ تجريبية لأجهزة "أندرويد-32 بيت"، وبفضله يمكن تشغيل ألعاب هواتف نوكيا القديمة في الأجهزة المذكورة بإطارات أكبر ما يمكن المستخدمين من التمتع بها على شاشات مريحة للنظر.

ولتشغيل هذا التطبيق يجب تحميله في هاتف أندرويد مجهز بذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت على الأقل، وأن يكون معالج الرسوميات فيه قادرا على دعم برمجيات OpenGL ES 3.0.