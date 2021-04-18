«كنوز خادم المصباح» تدعم ريادة أبوظبي في ألعاب الواقع المعزز

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت لعبة «ألف ليلة وليلة – كنوز خادم المصباح» التي أطلقتها أخيراً «ميناموبايل»، الشركة المتخصصة في تصميم ونشر تطبيقات وألعاب الهاتف المحمول في الشرق الأوسط بالتعاون مع مبادرة «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية» من twofour54، في جذب أعداد متزايدة من عشاق ألعاب الواقع المعزز، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً على خارطة صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث تصدرت اللعبة قائمة عدد مرات التحميل في متجر «جوجل بلاي» في فئة الألعاب خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتتيح اللعبة، الأولى من نوعها في المنطقة، للمشاركين المقيمين والقادمين لزيارة العاصمة معايشة تجربة لعب ممتعة بصحبة أبطال حكايات «ألف ليلة وليلة» تطوف بهم في أرجاء أبرز معالم أبوظبي مثل قصر الإمارات، وأبراج الاتحاد، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري وغيرها من معالم أبوظبي الجميلة إلى جانب خرائط لمدن أخرى متعددة، وذلك بتصاميم ثلاثية الأبعاد متقنة ورسومات عالية الدقة وتقنية الواقع المعزز بما يعكس روعة وتفرّد هذه المعالم، حيث عمل على تطوير اللعبة أكثر من 150 متخصصاً ومحترفاً في تصميم ألعاب الفيديو.

وخصصت اللعبة للمشاركين مجموعة جوائز إجمالية تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، تشمل جائزة بقيمة مليون درهم عبارة عن سيارة رياضية فاخرة تم منحها يوم 13 أبريل للمشاركة «بيلامو شا»، وجوائز متنوعة بقيمة 300 ألف درهم يمكن الفوز بها خلال هذا الشهر الفضيل عند فتح صناديق الكنز الموزعة حول معالم أبوظبي.

كما سيكون المشاركون في اللعبة على موعد مع المزيد من التشويق والحماس خلال فعالية ختامية تقام يوم 15 مايو المقبل في أحد أشهر حدائق أبوظبي «حديقة أم الإمارات»، وتتيح للمشاركين فرصة البحث عن صندوق الكنز المخفي وربح الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار (3.67 ملايين درهم).

وقال «أبوبكر ما»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميناموبايل: «نحن فخورون بتطوير هذه اللعبة المميزة المستوحاة من إحدى أشهر حكايات المغامرات العربية، والتي تعزز النمو المستمر لقطاع تطوير الألعاب الإلكترونية في أبوظبي والمنطقة العربية المتوقع أن يصل حجمه إلى 4.4 مليارات دولار بحلول عام 2022، كما تسهم اللعبة في التعريف بجماليات وروعة تصميم مدينة أبوظبي وغيرها من المدن المختارة بأسلوب مبتكر وممتع».

وأضاف: «نُشجّع عشاق ألعاب الواقع المعزز بتحميل هذه اللعبة، واختبار تجربة ترفيهية عربية غير مسبوقة في عالم الألعاب الإلكترونية، واكتشاف طرقات ومعالم أبوظبي الجميلة بعيون أبطال ألف ليلة وليلة.

ونناشد الجميع بالتحلي بالمسؤولية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس (كوفيد19). كما نبارك للفائزة بيلامو شا بأولى جوائزنا بقيمة مليون درهم، ونتطلع لتهنئة المزيد من المشاركين في المستقبل القريب».

من جانبها، قالت الفائزة بيلامو شا عن اشتراكها وفوزها بالجائزة التي قيمتها مليون درهم: «لقد كانت تجربة رائعة وفريدة حيث إن اللعبة تشدك إليها بطريقة عجيبة فكلما تجاوزت مستوى تحمّست أكثر فأكثر لتحديات المستوى التالي، وكأنك فعلاً تعيش قصة ألف ليلة وليلة.

استمتاعي باللعبة هو ما جعلني استمر إلى المرحلة الأخيرة وأربح جائزة بقيمة مليون درهم».

وطورت «ميناموبايل» هذه اللعبة في إطار مبادرة «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، التي أطلقتها «twofour54» كمبادرة تشاركية تسعى لتوحيد العمل والجهود في إمارة أبوظبي لبناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

كما قامت الشركة سابقاً بتطوير عدد من أشهر الألعاب العربية مثل اللعبة الاستراتيجية «صلاح الدين – حرب الذهب» التي حظيت بتفاعل واسع في المنطقة.

يذكر أن لعبة «ألف ليلة وليلة – كنوز خادم المصباح» تتوفر للتحميل في الهواتف المتحركة عبر متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور»، وهي تتطلب تفعيل خاصية «تحديد الموقع» للاستمتاع بما تضمه من مراحل ومغامرات على أرض الواقع، حيث تم تصميمها وفق تقنية «الواقع المعزز»، التي تقوم بتجسيد البيئة الحقيقية للمستخدم وتعزيزها بمعطيات افتراضية لخلق مزيج بين المشهد الحقيقي والمشهد الظاهري.

وتعد لعبة «بوكيمون جو» إحدى أشهر الألعاب التي تبنت هذه التقنية.