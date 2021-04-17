إيلون ماسك: إنترنت «ستارلينك» سيكون «متنقلاً بالكامل» بحلول نهاية العام

المصدر: دبي - البيان

أفاد عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك بأن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها كوكبة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس» ستمكن الأشخاص الذين يعيشون بالمناطق النائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، من الوصول لشبكة الويب، وهي تخضع حالياً لفترة اختبار تجريبية محدودة، لكنها ستكون متاحة بحلول نهاية العام على أن تعمل على المركبات المتحركة كبيرة الحجم، كالشاحنات والسفن والطائرات وغيرها، وفقاً لما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية.

وبحسب موقع «إنديا. كوم»، من المزمع أن تعمد شركة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية لمضاعفة سرعة الإنترنت إلى 300 ميغابايت في الثانية هذا العام.

رداً على أحد المتابعين على «تويتر» بشأن إطلاق الخدمة، قال ماسك أمس: «نعم، يجب أن تكون الخدمة متنقلة بالكامل في وقت لاحق من هذا العام لنتمكن من نقلها لأي مكان أو استخدامها على عربة سكن متنقلة أو شاحنة متحركة. نحتاج للمزيد من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لتحقيق تغطية منافسة وتحديث بعض البرامج الرئيسية».