أطلق المهندس المعماري السوري المقيم في أمريكا، إيهاب الحريري، تصميماً لمبنى مستقبلي، جمع فيه صفات المباني المستدامة في كبسولة جبلية يتغير شكلها مع الضوء والحرارة والمطر. وقد نشر الكثير عن هذا التصميم الإبداعي، غيرالمسبوق، في مواقع إلكترونية معمارية عالمية، بالإضافة إلى مواقع إخبارية عالمية، كما وتم ترشيح هذا المشروع في جوائز معمارية عالمية متخصصة بالمباني الخضراء والمستدامة.

يقول الحريري: الكبسولة مرتبطة بجسر ومعلقة على أعمدة فولاذية مزودة بسبعة بتلات كالأذرعة، مصنوعة من هيكل خفيف الوزن، مكسوة بألواح الألمنيوم من الخارج وخلايا الطاقة الشمسية من الداخل، لكل ذراع أسطوانتان هيدروليكيتان تقومان بإنزالها أو رفعها عند الحاجة.

نظام ذكي

ويضيف: نظام الكبسولة الذكي يقرِّر الوقت المناسب لفتح البتلات وإغلاقها لاستغلال أكبر قدر من الطاقة الشمسية، تسمح البتلات عند الفتح برؤية 360 درجة للبيئة المحيطة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية. القشرة الخارجية للكبسولة مكسوَّة بألواح الألمنيوم ثلاثي الأبعاد بهدف الحصول على تصميم مستقبلي الإيحاء، وتكمن خلف القشرة المعدنية قشرة زجاجية تلف محيط الكبسولة.

ويؤكد أن المبنى مصمم للاستفادة من الطاقة الشمسية عن طريق آلية تسمح له بالفتح والإغلاق لشحن الكبسولة باستخدام الخلايا الكهروضوئية، ويمكن أن تسمح الآلية أيضاً للكبسولة بجمع مياه الأمطار والطاقة الحرارية لتكون مكتفية ذاتياً.

ويشير إلى أن طول الكبسولة 12 متراً، وعرضها 6 أمتار، ومساحتها 60 متراً مربعاً، وتحتوي على مطبخ وحمام وركن لتناول الطعام وآخر للنوم وزاوية للقراءة، بالإضافة إلى شرفة صغيرة. والمشروع حسب وصفه في مرحلة التطوير ويخطط لتصميم النسخة الثانية 2.0 من الكبسولة الجبلية.

إيهاب الحريري، حاصل على إجازة في الهندسة المعمارية من جامعة دمشق، عمل مصمماً معمارياً في دبي والولايات المتحدة الأمريكية على العديد من المباني السكنية والتجارية والتعليمية والأبراج الشاهقة، ينشر تصاميمه المعمارية عبر انستغرام، ويتابعه أكثر من 95 ألف شخص.