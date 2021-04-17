إغلاق 145 ثغرة أمنية في «جوجل» و«مايكروسوفت»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات «جوجل كروم» و«مايكروسوفت»، حيث تم إغلاق 145 ثغرة أمنية قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، في سلسلة تحذيرات أمنية، إن «جوجل» أطلقت الإصدار الأخير من متصفح كروم والذي تم فيه إغلاق 37 ثغرة أمنية بعضها قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة وعدم التحقق من صحة المدخلات، فيما أطلقت «مايكروسوفت» تحديثات أمنية لهذا الشهر لمنتجات عدة منها ويندوز ومتصفح «Edge» وحزمة أوفيس و«Server Exchange» و«Azure»، حيث تم فيها إغلاق 108 ثغرات أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة وتصعيد الصلاحيات وتسريب المعلومات.

وأوضح أن «JUNIPER NETWORKS» أطلقت تحديثات أمنية لمنتجات عدة، حيث تم إغلاق ثغرات أمنية عدة، بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة وهجمة الوصول إلى معلومات حساسة.

وأشار إلى أن «أدوبي» أطلقت تحديثات أمنية لـ«فوتوشوب» و«ديجيتال إيديشن» و«أدوب بريدج» و«روبوه يلب»، حيث تم فيها إغلاق ثغرات أمنية عدة بعضها قد تسمح لمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة والحصول على صلاحيات أعلى في النظام.

وأوضح أن «ساب» أطلقت حزمة تحديثات أمنية لهذا الشهر وذلك لمنتجات عدة، حيث تم فيها إغلاق ثغرات أمنية عدة بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة والوصول إلى معلومات حساسة وتنفيذ هجمة حجب الخدمة.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب، حيث تصدت ومنعت الهيئة نحو 944 ألفاً و209 هجمات إلكترونية في الدولة خلال عام 2020، بعد أن تزايدت حالات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، والتصيّد، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالمياً.