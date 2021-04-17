سطح مستدام لركن وإعادة شحن السيارات الخضراء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تكريماً لإطلاق المركبة الكهربائية الكلية الأولى من فولفو «ريشارج إكس سي 40»، اختارت الشركة في كندا ومعرض التصاميم الداخلية بتورونتو الفائز بتحدي تصميم المرأب الجديد.

وقد وقع الخيار على المصمم من مونتريال «تيام مائيات لموقف الركن» كمفهوم فائز بعد أن تم تخيل المرأب كمساحة تفاعل عائلية وممر أخضر محافظ على الحياة يدمج ما بين التصميم النظيف ومبدأ الاستدامة.

وقد تم إبلاغ المصممين المشاركين بإعادة التفكير في وظيفة المرأب وتصميمه ليتم الحكم عليها وفقاً لمعايير «مارو/بلو». وقد تم استيحاء تصميم «باركينغ بارك» أو «متنزه المرآب» وفقاً لموقع «يانكو ديزاين» من اللعب على الكلام بوصفه مساحة تعيد وصف المرآب كمساحة لركن المركبة وممر أخضر فعلي يشبه حديقة لعب الأطفال.

واتخذ التصميم شكل المنحدر بحيث يوفر مساحة تخزين للسيارات المركونة القابعة تحت شكل خارجي معشوشب للراحة والاستجمام. ويشير التصور الحالي للمشروع إلى وجود صفائح ألواح شمسية للمناطق الأكثر طولاً من الوجهة الخارجية للمرآب بما يؤمن الطاقة النظيفة لسيارة فولفو لتقوم بالشحن وإعادة الشحن عبر ما يكفي من الطاقة لدعم بقية العمليات الجارية داخل المرآب.