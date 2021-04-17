آلة تصنع البيتزا وتبيعها روبوتياً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«بييسترو» جهاز جديد يسمح بشراء البيتزا بواسطة بضعة أزرار فقط، لتصبح الآلة الأولى من نوعها في العالم التي تبيع البيتزا روبوتياً وتؤتمت عملية صنع البيتزا بالكامل.

ويمكن بحسب موقع «يانكو ديزاين» اختيار المكونات على البيتزا والجهاز يعمل على صنعها من البداية فيوزع الصلصة بالتساوي ويضع كمية وافية من المكونات اللذيذة ويدعمها بالجبنة ويقوم بخبزها قبل أن يضعها داخل علبة البيتزا ويقدمها. وتنطلق عملية جهاز «بييسترو» المؤلفة من كلمتين بمعنى الفطيرة ومايسترو، من القاعدة المصنوعة من العجينة التي تمر على حزام لتتلقى كمية الصلصة ويتم توزيع المكونات على طريق وصولها إلى الفرن. ويذكر أن العملية بأكملها والتي تستغرق ثلاث دقائق لا غير مرئية بالكامل من خلف لوح شفاف.

وأشار مبتكرو الجهاز إلى أهمية ماكينة بيع البيتزا في الزمن الحالي، لافتين إلى أنها تعمل من دون أي تدخل بشري وأنها بمعزل عن واقع ضرورة تزويدها بالمكونات الطازجة بين الحين والآخر تعمل 24×7 وتؤمن البيتزا للناس حتى في زمن الإقفال والحظر. أضف إلى ذلك إلى أن العملية تتم من دون أن تلمسها الأيدي. وتعمل الشركة الآن على إيجاد طريقة لجعل عملية الدفع تتم كذلك بلا اتصال.