«كبسولات عائمة» مستقبل العمل عن بُعد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تخيلاً لعالم ما بعد (كوفيد19)، طور مصمم بكراكوف البولندية رؤيته لمقرات العمل المشتركة لتتبدى بصورة «كبسولات عائمة» مخصصة للعمل عن بعد في قلب المدينة، نقلاً عن موقع عمارة متخصص.

استحضاراً للبنى الطبيعية يعالج المصمم أغنينيسكا بيالك مالك استوديو «مونولايت» فكرته حول العمل المستقبلي عبر مفهومه للمساحات التي تخيلها على طول نهر فيستولا. وكانت العملية الإبداعية بقيادة القيم البيئية للسماح بالتعايش بين الطبيعة والعمارة دون التدخل في البيئة. لذلك، ولتوظيف المساحات الطبيعية غير المستخدمة في المدينة بشكل أكثر استدامة، جاءت النتيجة عبر سلسلة من الهياكل المعمارية المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، بحيث طفت بالقرب من قلعة فافل ويمكن الوصول إليها عن طريق قوارب الكاياك.