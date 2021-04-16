إطلاق تطبيق «My Nakheel» للهواتف الذكية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة «نخيل» تطبيق «My Nakheel» للهواتف الذكية، ليتمكن الآن أكثر من 43 ألفاً من المستثمرين والمستأجرين في شركة «نخيل» من الاستفادة من مساعدهم العقاري الافتراضي.

ويوفر التطبيق المتوفر للتحميل الآن، 90 خدمة بخطوات بسيطة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان، فضلاً عن تميزه بالمرونة وإتاحته إرسال التسجيلات الصوتية وتحميل الصور من الجهاز المحمول.

وسيتمكن العملاء من عرض معلومات العقارات الخاصة بهم، وتسجيل اهتمامهم لشراء أو استئجار عقار جديد، وتجديد عقود الإيجار، وتقديم طلبات خدمات الصيانة والتصاريح الأمنية، وإنجاز الدفعات بشكل سريع وآمن وأكثر من ذلك بكثير، عبر تطبيق «My Nakheel» الذي سيتم تحديثه باستمرار عبر إضافة خدمات ومميزات جديدة.

وقال أحمد إبراهيم الأحمد، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات لدى شركة «نخيل»: يجمع تطبيق «My Nakheel» بين الراحة والأمان والكفاءة، ليمنح مستثمرينا وعملاءنا المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة.

يأتي إطلاقنا للتطبيق في إطار التزامنا بالتركيز على العميل واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات جديدة لأصحاب المصلحة لدينا، سواء كانوا من الملاك المقيمين أو المستأجرين في أحد مجتمعاتنا السكنية أو المستثمرين المقيمين خارج الدولة أو المتطلعين لشراء أو استئجار عقارات جديدة في «نخيل». ويتيح التطبيق المتوفر للتحميل على متجري أبل ستور وجوجل بلاي - للمستخدمين الاطلاع على المشاريع الأيقونية ومناطق الجذب التابعة لشركة «نخيل» في جميع أنحاء دبي، فضلاً عن العديد من الخدمات والمميزات الإضافية التي ستتوفر قريباً. وقام أكثر من 30 ألف مستثمر بشراء أراضٍ أو فلل أو شقق من شركة «نخيل»، ويوجد 13500 من المستأجرين بعقاراتها السكنية، وتغطي محفظة مشاريعها الرئيسية مساحة 15 ألف هكتار، وتوفر السكن لأكثر 300 ألف نسمة.