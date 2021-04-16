«هاندرد» تطلق منصة للوصول إلى أفضل العروض

المصدر: دبي- البيان

أطلق تطبيق الهواتف المحمولة «هاندرد» منصة تتيح للمستخدمين اكتشاف أفضل العروض والوصول إليها بناءً على تفضيلاتهم، مما يدعم السوق الحالية ويوفّر سهولة وصول المستهلكين النهائيين للعروض.

ومع وجود آلاف العروض المتناثرة عبر المنصات والعلامات التجارية المختلفة يُصعّب على المستهلكين عملية الاستفادة من أفضل الصفقات، كما يُصعّب على التجار الوصول إلى عملائهم.

ويعمل تطبيق «هاندرد» على حل هذه المعضلة، فهو مجاني الاستخدام ويسمح للمستخدمين باستعراض الخصومات والعروض المختلفة والوصول إليها، على أن تكون تلك العروض مخصصة لهم وفق بطاقاتهم المصرفية وتفضيلاتهم الشخصية. مما يوفّر منصة واحدة للمصارف والبائعين على حد سواء لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، وسهولة في الوصول إليها من قِبل المستهلكين.

وتتميز واجهة الاستخدام بسهولة الوصول وتسجيل الاشتراك عبر خطوتين، وتتيح هذه الواجهة للمستخدمين عملية البحث حسب القطاع وحسب الموقع، وكذلك بعرض نتائج البحث في طريقة عرض شخصية مصممة خصيصاً للتفضيلات ذات الصلة بالمستخدمين. يمكن للتطبيق إظهار العروض الموسمية وعروض استرجاع النقود بالإضافة إلى الإعلان عن أعلى الخصومات، أو عروض الفترة المحدودة مع ضمان وصول ذلك إلى المستهلك المطلوب.

يسمح هذا بدوره للمصارف والتجار بزيادة الوصول إلى الإنفاق المحتمل من العملاء الجدد. ويساعد التطبيق المستخدمين على تحسين الإنفاق للاستفادة من العروض المغرية. وبمجرد إضافة بطاقاتك المصرفية دون ذكر أي أرقام بطاقات في إعدادات التخصيص بالتطبيق، يمكن للمستخدمين التحقق من العروض التي يحق لهم الحصول عليها والتي كانت لتفوتهم. كما يمكنهم مشاهدة الخصومات والعروض المحلية بناءً على المسافة والموقع

قال «باراج جاثاني» المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هاندرد» أطلقنا منصة «هاندرد» بهدف مساعدة المستخدمين على توفير أموالهم عبر تعظيم الاستفادة من العروض المتاحة لهم بواسطة أجهزتهم الرقمية أينما كانوا، فإن كل توفير يهم المستخدمين، ويمكن تحقيق ذلك التوفير عن طريق زيادة الوعي وتمكين الوصول إلى العروض لتصبح في متناول المستخدمين، وبذلك نعمل على زيادة قوتهم الشرائية. ونتوقع أن يتمكن المستخدم العادي من توفير مبلغ يتراوح بين 1000 درهم إلى 50.000 درهم سنويًا، بل ربما أكثر من هذا اعتمادًا على قوته الشرائية وعبر الاستفادة من هذه العروض بذكاء.

والتطبيق متاح للتنزيل من متجر التطبيقات «آب ستور» ومتجر «جوجل بلاي»، وعملية التنزيل بسيطة وتتطلب منك التحقق من رقم هاتفك الجوّال وتفاصيلك الشخصية لكي تشرع في استخدام التطبيق. ويوجد حاليًا حوالي 20.000 عرضٍ من أكثر من 12.000 منفذٍ بما يغطي أكثر من 200 بطاقة مصرفية.