«آيسر» تطلق في الإمارات مجموعة حواسيب محمولة فائقة النحافة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت آيسر الشرق الأوسط عن إطلاق أحدث طرازات أجهزة الحواسيب المحمولة Swift 5 وSwift 3 المزودة بمعالجات Intel® Tigerlake من الجيل الحادي عشر وبطاقات الرسومات Iris® Xe.

قابلية للتنقل

يجمع الحاسوب المحمول Acer Swift 5 (SF514-55) بين التصميم الأنيق العصري وأحدث تقنية عالية الأداء على مستوى السوق، ويتميز بخفة الوزن وتصميم يراعي متطلبات العملاء الحاليين من عشاق التكنولوجيا. ومن خلال معالج Intel® Tigerlake من الجيل الحادي عشر وبطاقة رسومات Nvidia MX350، يتمتع حاسوب Swift 5 بالقدرة على تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت بكل سلاسة. ويتميز الجهاز بالإنتاجية على مدار الساعة، وذلك بفضل العمر الطويل للبطارية والذي يصل إلى 17 ساعة.

ويكمل التصميم الأنيق والمواد عالية الجودة قدرات Swift 5 بصورة مثالية، حيث جرى إنتاجه باستخدام مواد الماغنيسيوم-ليثيوم والماغنيسيوم-ألومنيوم عالية الجودة، والتي تتميز بالصلابة وخفة الوزن، حيث يبلغ وزن الجهاز 1 كيلوجرام فقط. وتشمل مزايا التصميم الأخرى إمكانية رفع Swift 5 بمفصل مصمم بشكل فريد عند فتح الشاشة، حيث تساعد هذه الميزة متعددة الأغراض على تقديم أداء حراري محسّن، وتحافظ على تركيز المستخدم على الشاشة قياس 14 بوصة بدقة Full HD، كما أنها تعمل على تحسين بيئة العمل أثناء الطباعة على لوحة المفاتيح.

وتتميز شاشة حاسوب Swift 5 بمعدل سطوع يبلغ 340 nit وتغطية 100% من النطاق اللوني sRGB، كما أنها محاطة بحواف نحيفة للغاية من جميع الجوانب، وهو ما ينتج عنه نسبة شاشة إلى هيكل الجهاز تبلغ 90% ما يتيح تجربة مشاهدة غامرة ويعزز الشكل المدمج للحاسوب.

وتسهم طبقة زجاج Corning® Gorilla® المضادة للميكروبات في منع ظهور الروائح والبقع غير المرغوب فيها، في ما يمكن لمستخدمي حاسوب Swift 5 اختيار ميزة إضافية متطورة مضادة للميكروبات وإضافتها للجهاز بأكمله.

أداء قوي بتكلفة مقبولة

يأتي حاسوب Swift 3 مزوداً بمعالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر، ويتميز بخفة وزنه وتصميمه العصري والأنيق، والذي يشمل الحواف النحيفة للشاشة والتي تمنح المستخدم تجربة مشاهدة أفضل. ويحقق الجهاز التوازن المثالي بين سهولة التنقل وقوة الأداء وأناقة التصميم.

ويتميز حاسوب Swift 3 بأنه نحيف وأنيق بفضل هيكله المصنوع من الألومنيوم ومسند راحة اليد المصنوع من الماغنيسيوم-ألومنيوم، وهو ما يمنحه مظهراً جذاباً ويجعله مريحاً عند الاستخدام وسهل التشغيل.

ويبلغ سمك حواف الجهاز 0.22 بوصة فقط، وهو ما يعزز نسبة الشاشة إلى هيكل الجهاز لتصل إلى 82.73%، مما يساعد على الحفاظ على تركيز المستخدم على الصور النابضة بالحياة المعروضة على الشاشة قياس 14 بوصة والتي تتميز بدقة Full HD.

ويبلغ وزن حاسوب Swift 3 الذي يتميز بصغر حجمه وخفة وزنه وسهولة حمله 1.3 كيلوجرام فقط، في ما يبلغ سمكه 15.95 مليمتراً، ما يجعله مثالياً لحقيبة اليد أو حقيبة المكتب.

ويقدم Swift 3 لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية متميزة، ويمكن لمستخدمي الجهاز الحصول على مساحة تخزين SSD سريعة وموثوقة تصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4X، بينما يمكنهم أيضاً الدخول إلى تطبيق Windows Hello عبر قارئ بصمات الأصابع الذي يمنحهم وصولاً سهلاً وسريعاً وآمناً.