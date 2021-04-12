POCO تطلق هاتفين في الإمارات بأقل من 900 درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت POCO UAE ، وهي علامة تجارية مستقلة تابعة لشركة شاومي تم إنشاؤها لتوفير التكنولوجيا التي يحتاجها عشاق الألعاب، هاتفين ذكيين رائدين POCO F3 و POCO X3 Pro.

بفضل قوة الاتصال والمعالجة التي وفرها نظام Qualcomm® Snapdragon ™ 870 5G Mobile Platform * يعتبر POCO F3 الجهاز الأكثر تحكمًا وسيطرة بين منتجات العلامة التجارية حتى الآن. على الرغم من قوة هذا الجهاز إلا أن تصميم بشكل نحيل وخفيف لينافس بسهولة أرقى العلامات التجارية.

يحافظ POCO X3 Pro على أفضل الميزات التي جعلت من سابقه خيارًا رئيسيًا للاعبين المحترفين والتقنيين. مع ترقية في السرعة وسعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي ، يرتقي POCO X3 Pro بتجربة الألعاب إلى مستوى لا مثيل له وبسعر لا يضاهى.

قال كيفن كيو رئيس POCO العالمية: "في 28 فبراير 2021 وصل عدد الهواتف التي تم شحنها إلى ما مجموعه 13 مليون هاتف ذكي منذ الإطلاق الأول لـ POCO F1 في عام 2018. وعلى وجه التحديد ، تجاوزت الشحنات العالمية من POCO X3 NFC وحدها 4 ملايين وحدة في غضون 7 أشهر. سنواصل هذا النجاح المبهر من خلال تقديم ما يتحتاجه العملاء بالضبط."

POCO F3

يدخل POCO F3 المنافسة العالمية باعتباره أقوى جهاز تنتجه هذه العلامة التجارية حتى الآن مدّعمًا بنظام Snapdragon 870 5G Mobile Platform. يتميز الجهاز بمعالج Qualcomm® Kryo ™ 585 CPU الذي تمت ترقيته لتصل سرعته الأساسية إلى 3.2 جيجاهرتز وهي سرعة رائدة في هذه الصناعة. مع وحدة معالجة الرسومات Qualcomm® Adreno ™ 650 ذات السرعة الفائقة يوفر POCO F3 تجربة لعب فريدة. يقترن كل هذا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وسعة تخزين UFS 3.1 مما يضمن إعدادات قراءة وكتابة مناسبة لتعدد المهام.

يلبي POCO F3 جميع المعايير الحديثة في مجال الاتصال، حيث يحوي على نظام Snapdragon X55 5G Modem-RF من أجل اتصال 5G السريع للغاية * مع دعم غالبية نطاقات الشبكة العالمية. يدعم الجهاز أيضًا Wi-Fi 6 لينافس أحدث الهواتف الذكية.



شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة وتصميم متميز

يوفر سرعة التحديث العالية التي تصل إلى 120 هرتز في هاتف POCO F3 سلاسة غير مسبوقة عند اللعب على شاشة AMOLED الكبيرة من مقاس 6.67 بوصة. تتميز الشاشة أيضًا بواحدة من أصغر النقاط في الصناعة عند 2.76 مم فقط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز وخوارزمية اللمس الدقيقة تسمح للهاتف بالاستجابة بسرعة كبيرة بلمسة إصبع. بينما تعمل تقنية MEMC التي تضيف ما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية على تحسين سلاسة محتوى الفيديو. توفر شاشة HDR10 + المعتمدة ، جنبًا إلى جنب مع ميزات True Display و True Color تجربة مشاهدة ممتعة حقًا مع ألوان نابضة بالحياة ودقيقة للغاية.

الجهاز مصنوع من مادة غير زلقة ويبلغ سمكه 7.8 مم ووزنه 196 جم مما يجعله سهل الحمل. في الوقت نفسه ، يوفر زجاج Corning® Gorilla® Glass 5 الموجود في الأمام والخلف حماية قوية للهاتف.



ترفيه رائع مع Dolby Atmos وإعدادت كاميرا الذكاء الاصطناعي الثلاثية

يتميز POCO F3 بصوت غني ودقيق من خلال إعدادات مكبر صوت مزدوج مع مكبر صوت أساسي سفلي وسماعة ثانوية في الأعلى. POCO F3 هو أول جهاز للعلامة التجارية مزود بتقنية Dolby Atmos ** المتعددة الأبعاد مما يرفع مستوى الصوت للحصول على تجربة صوتية رائعة لمقاطع الفيديو والموسيقى والألعاب من خلال كل من سماعات الرأس ومكبرات الصوت المدمجة.

تساعد إعدادات كاميرا الذكاء الاصطناعي الثلاثية في POCO F3 وعدد لا يحصى من ميزات الكاميرا المبتكرة على إطلاق العنان لمهارات التصوير الفوتوغرافي.

تزيد بطارية POCO F3 من قوته حيث يمكن تشغيل البطارية التي تبلغ سعتها 4520 مللي أمبير في الساعة بسرعة البرق بفضل تقنية Middle Middle Tab (MMT) التي توجه التيار الكهربائي إلى الجهاز بشكل أكثر كفاءة. وبميزة الشاحن السريع بقدرة 33 وات يمكن شحن الجهاز بنسبة 100٪ في 52 دقيقة فقط ***.

يأتي POCO F3 بثلاثة ألوان: أبيض قطبي وأسود ليلي وأزرق بحري وبسعر 1،399 درهم (6 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين) و 1،599 درهم (8 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين). ستكون جميعها متاحة للشراء بحلول نهاية أبريل عبر قنوات مبيعات شاومي الرسمية ، بما في ذلك: كارفور و لولو و SDG و Jacky’s و أمازون و نون وقنوات IR و Mi home.

POCO X3 Pro أداء رائد وسرعة أكبر

يتميز POCO X3 Pro بأداء رائد حيث يتميز بـ Qualcomm® Snapdragon ™ 860 وهي أحد أقوى منصات 4G المحمولة المتواجدة في السوق حاليًا. تتميز هذه المنصة بوحدة المعالجة المركزية Kryo ™ 485 ذات تقنية معالجة 7 نانومتر العالية الأداء والتي تصل إلى 2.96 جيجا هرتز ، جنبًا إلى جنب مع Adreno ™ 640 GPU وهي تقنية معالجة الرسومات المحسنة. تتيح تقنيات المنصة مجتمعة القدرة على المشاركة بالألعاب بسلاسة وجودة عالية حتى عند لعب الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تعد ثقيلة المعالجة.

شاشة عرض فائقة السلاسة وتصميم فريد لتحقيق تجربة اللعب المتكاملة

يتميز POCO X3 Pro بشاشة عرض DotDisplay المذهلة مقاس 6.67 بوصة FHD + مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز ، مما يضمن تجربة لعب فائقة الاستجابة وذات زمن انتقال منخفض. تستخدم الشاشة DynamicSwitch لتحسين معدل التحديث للتطبيقات المختلفة.

عمر البطارية طويل جدًا وقدرة شحن سريعة بقوة 33 واط

وداعًا للقلق من انخفاض الطاقة فهذا الجهاز مزود ببطارية فائقة السعة تبلغ 5160 مللي أمبير في الساعة، كما أن عمر بطارية POCO X3 Pro يصل إلى يومين كاملين ***. تعمل تقنية MMT والشاحن السريع بقدرة 33 وات على التأكد من تشغيل الجهاز في بسرعة البرق. كما توفر إعداد مكبرات الصوت المزدوجة العلوية والسفلية صوتًا مذهلاً مناسبًأ للبث المباشر والألعاب، والذي يقترن بالاهتزازات الحية الناتجة عن المحرك الخطي للمحور Z المضبوط بدقة والمصمم من أجل الاستمتاع بالألعاب.

صور ذات تفاصيل دقيقة مع إعدادات الكاميرا الرباعية

يعمل POCO X3 Pro كمصور فيديو احترافي من خلال الإعدادات الخلفية ذات الكاميرا الرباعية وعدد لا يحصى من وظائف الكاميرا المميزة والتي لابد من استكشافها. تتيح الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل التي تدعم 1.6um 4-in-1 Super Pixels الحصول على صور واضحة وبتفاصيل مذهلة. مع عدسة كاميرا ذات اتساع يبلغ 119 درجة في الوضع الليلي يمكن أخذ لقطات للمناظر الطبيعية الجميلة أو الصور الجماعية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يأتي POCO X3 Pro بثلاثة ألوان: أسود شبحي، أزرق جليدي، برونزي معدني

6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + سعة تخزين 128 جيجابايت: بسعر التجزئة الموصى به 899 درهمًا عبر قنوات البيع بالتجزئة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة.

8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت سعة تخزين: سعر التجزئة الموصى به 1099 درهم عبر قنوات البيع بالتجزئة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة.