«أوبو» تُطلق هاتف «رينو 5 Z 5G» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تسجّل أوبو، خطوةً جديدةً ومتقدّمةً في مجال صناعة الهواتف الذّكية من خلال طرحها هاتف رينو 5 Z 5G الجديد كلياً في الإمارات، والذي يعدّ أول هاتف ذكي مخصّص للمستخدمين من جيل الشّباب والذي يُعرف أيضاً باسم «الجيل Z (Gen Z). ويأتي طرح هذا الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف رينو 5 بتقنية الجيل الخامس التي أطلقتها أوبو مؤخراً، ويتميّز بقدرته على تأدية وظائف متعدّدة بأداء فائق بفضل معالج 5G قوي، والذي يمكّن المستخدمين من توثيق حياتهم اليومية من خلال إنشاء محتوى متميّز من الصّور والفيديو، وتحقيق التّوازن بين حياتهم الخاصّة والعملية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة غامرة للألعاب الإلكترونية.

ويتوافر هاتف رينو 5 Z 5G مع ذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وهو متاح الآن لدى مراكز البيع الرئيسة ومنصات التّجارة الإلكترونية في الإمارات، بسعر يبلغ 1499 درهماً.

ومن أجل توفير مستوى عالٍ من الفعالية والكفاءة تلبيةً لمتطلبات جيل الشّباب من المستخدمين، يُركّز معالج ميدياتيك دايمنسيتي في هاتف رينو 5 Z 5G الجديد على تقديم اتصال فائق بشبكات الجيل الخامس وتوفير تجربة شاملة. وقد تمّ تصميم رينو 5 Z 5G بالتّوافق مع تقنية أوبو سمارت 5G، فبفضل شريحة SoC 5G من ميدياتيك، يمكن للمستخدم الاستفادة من سرعة متفوّقة في عمليات التّنزيل والتّحميل، فضلاً عن البث الفوري للأفلام عبر الإنترنت، وتجربة الألعاب الإلكترونية الغامرة. وكونه يدعم تقنية الجيل الخامس في وضع SIM المزدوج (NSA وSA)، يوفّر معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 ثمانيّ النوى مستوى تردّد قوياً يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، فضلاً عن سرعة ذاكرة لتقديم استخدامات متعدّدة المهام غير مسبوقة بين العمل والترفيه.

وقال رامي عثمان، مدير المبيعات والتّسويق في الشّرق الأوسط وإفريقيا، لدى ميدياتيك: «مع تزايد دور الهواتف الذكيّة في حياتنا اليومية وخاصّةً عند فئة الشّباب لانغماسهم في التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، نقدّم معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 الذي يُشغّل أحد أحدث الهواتف الذكية من أوبو، وهو رينو 5 Z 5G، موفّراً للمستخدمين أحدث التّقنيات في مجال الاتصال بشبكات الجيل الخامس، والتّصوير، وإنتاج المحتوى متعدّد الوسائط والألعاب الإلكترونية وغيرها الكثير. نقوم في ميدياتيك بالتركيز على توفير الحلول الذكيّة وابتكار تقنيات متطوّرة تدعم وتشغّل مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الأجهزة الذكيّة ذات الأداء العالي، وذلك لتلبية متطلّبات عملائنا كافة من مختلف الشرائح».

وقال أيفن أوه، المدير العام لأوبو في منطقة الخليج: «يمثّل هاتف أوبو رينو 5 Z 5G توجّه أوبو إلى تلبية احتياجات جيل الشباب من المستخدمين الذين يتمتّعون بأنماط حياة عصرية وطموحة وديناميكية. ويتميز رينو 5 Z 5G بخصائص عديدة تواكب متطلبات المستخدمين في إتمام أعمالهم، أو ممارسة الألعاب الإلكترونية أو حتى تنظيم أمورهم الحيوية. فهو يوفّر سرعة اتصال عالية بالإنترنت، وتقنية الشحن السريع، وتجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة، ليكون الخيار الأمثل لجيل الشّباب في الإمارات العربية المتحدة».