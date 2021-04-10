بلاطات لتبريد محطات مترو الأنفاق

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نظام ذكي من بلاطات الآجر ذات القنوات المائية التي تتخللها هي آخر ابتكارات «إنستوي ديزاين» التي تأمل عبر مشروع «تيراكوتا فالي ويند» تقليص استهلاك الطاقة بشكل كبير خلال فصل الصيف عبر الاعتماد على قدرة الآجر الطبيعية في التبريد التبخيري.

وجاء في موقع «يانكو ديزاين» أن المشروع الذي استحق عن جدارة الوصول إلى نهائيات جائزة «ليكزس ديزاين 2021» للتصميم يعتمد على مادة غير مكلفة في الأساس ويسهل الحصول على مواردها، أما تصميم البلاطات فلافت للأنظار وعملي في الوقت عينه.

وتعتبر طريقة الشركة في تبريد المساحات بسيطة وعبقرية تقوم على مبدأ المياه المنسابة داخل القنوات عبر البلاطات. وتعمد تلك البلاطات لامتصاص الماء الذي يتبخر عبر السطح الخارجي فيبرّد البلاطة والهواء المحيط بها.

وتتكل الشركة لتدوير هذا الهواء المبرّد على حركة الأنفاق كطاقة طبيعية. ويحول ذلك دون حاجة الشركة للجوء إلى أي طاقة كهربائية بما يجعله حلاً غير مكلف لا يحتاج للطاقة ويبعث صفر ملوثات.