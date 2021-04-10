أرضيات مضاءة على وقع الخطى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من وقع خطوات الأقدام ولدت طريقة جديدة لتوليد طاقة الكهرباء من الخشب لإضاءة المباني وشاشات العرض. وتقوم هذه الطريقة، وفقاً لموقع «أنثروبوسين ماغازين» على عملية بسيطة منخفضة التكلفة صديقة للبيئة كشفت عنها مجلة «ساينس أدفانسيس» تستخدم نبات الفطريات لإنتان الخشب وجعله نطاطاً مرناً بحيث يمكن أن يولّد الطاقة عند الضغط عليه.

وقام فريق من الباحثين بقيادة إنغو برغرت من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ، وخافيير ريبيرا من المختبرات الفيدرالية السويسرية «إيمبا» بتعديل الخشب وجعله أكثر مطاطية بما يعزز قوة توليد الكهرباء الانضغاطية بمعدل إنتاج 55 مرة أكثر. وعمد هؤلاء بدايةً إلى التخلص كيميائياً من مركب الليغنين الكيميائي الموجود في الخشب لجعله أشبه بالستايروفوم ومنحه خاصية الشفافية. لكنهم قاموا فيما بعد باللجوء للفطريات لتفكيك الليغنين والسلولوز النصفي من الخشب وتقليص وزنه لحوالي النصف في ستة أسابيع. وتبين أن مكعباً بحجم النرد من الخشب الإسفنجي يولد عند ضغطه 500 مرة متكررة قوة فولطية بمعدل 0.87 فولط كافية لجهاز استشعار صغير.