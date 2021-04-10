بطارية ذرية تعمل 28 ألف عام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من النفايات النووية وطاقة مستخرجة من الماس صنعت شركة «إن دي بي» الأمريكية الناشئة «بطارية فولطية عالية الطاقة قائمة على الماس وجسيمات ألفا وبيتا ونيوترون»، يقول العلماء المؤسسون: إنها يمكن أن تمنح الأجهزة «طاقة خضراء على طول الحياة»، علماً بأن البطارية تدوم بحسب موقع «بويولار ميكانيكس» لغاية 28 ألف عام.

وقامت الشركة بغية ابتكار البطارية الذرية متناهية الصغر بجمع نظائر العناصر الكيميائية الإشعاعية من النفايات النووية، مع طبقات من صفائح الماس متناهية الصغر. وتستخدم البطارية الذرية النفايات النووية، التي تدوم لآلاف السنوات، وتتضمن طبقات من الماس الأرق الممكن، علماً بأن المسألة أكثر تعقيداً بكثير، فكل خلية من البطارية تنتج قدراً بسيطاً جداً من الطاقة، لذا لا بدّ من جمع الخلايا بأعداد هائلة، لمنح الطاقة المنتظمة للأجهزة الأكبر حجماً.

أما بالنسبة للسؤال المتعلق بإمكانية أن تكون بطارية مصنوعة من النفايات الإشعاعية أن تكون آمنة للاستخدام البشري، فتؤكد الشركة أن العملية المكلفة والدقيقة، التي تجريها تجعل من المنتج عالي الصلابة أنه لا يمكن التلاعب به.