أسمنت هوائي مضاد للحرائق ومقاوم للحشرات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رغم أن الأسمنت مسؤول عن 8% من انبعاثات الكربون عالمياً، فقد قام المخترع حجار جبران بابتكار مادة الأسمنت الهوائي أو «إيركريت» وهي عبارة على مزيج رغوي من فقاعات الهواء والأسمنت وهو ميسور التكلفة، صديق التصنيع الذاتي، والأهم أنه ينطوي على الخصائص الآمنة الأساسية الضرورية في عملية البناء. الاختراع الذي تولت شركة «دوم غايا» جلبه إلى أرض الواقع يشكل مزيجاً من مواد البناء خفيفة الوزن منخفضة التكلفة التي تعتبر مضادة للحرائق ومقاومة للمياه والحشرات وتعمل على عزل البناء. وتعمد مادة «إيركريت» إلى خفض تكاليف البناء بمعدل عشر مرات، كما أنها مادة يسهل التعامل معها بالنسبة للمباني ذات الطبقة الواحدة. ويجف الأسمنت الهوائي هذه خلال ليلة واحدة ويمكن تشكيله وقولبته بحسب الرغبة.

ويعدّ العنصر الرغوي واحداً من الخصائص الأساسية في منتج «دوم غايا» ويعمل من خلال إبقاء فقاعات الهواء الدقيقة داخل المزيج الأسمنتي. ويوزع مولد الرغوة الدائم مزيج من عامل الرغوة داخل المزيج الأسمنتي ويواصل خلطه. ويقلّص ذلك الحاجة لمواد التكتل والحصى والرمال أو الحجارة التي تعتبر مكلفة وتحتاج إلى مساحة على موقع البناء وتتطلب معدات ثقيلة للتسليم.