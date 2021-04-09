"تويتر" تعقد مباحثات للاستحواذ على "كلوب هاوس" بـ 4 مليارات دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أول أمس الأربعاء، أن شركة "تويتر" أجرت مباحثات في الأشهر الأخيرة لشراء تطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse) بقيمة 4 مليارات دولار.

وامتنعت "تويتر" عن التعليق على التقرير، في حين لم يرد "كلوب هاوس" على الفور على طلب للتعليق، وفقا لما "سبوتنيك".

وكان "كلوب هاوس" لمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة الصوتية، أعلن مؤخرا عن وجود 10 ملايين مستخدم نشط أسبوعيا.

وقد شهد التطبيق ارتفاعا في شعبيته بعد عرضه من قبل المليارديرين إيلون موسك ومارك زوكربيرغ، ومع تزايد انتشار جائحة كورونا.

من جهة أخرى ذكرت بوابة "Techcrunc" التقنية، أول أمس الأربعاء، أن المطورين الداخليين للشبكة الاجتماعية "فيسبوك" أطلقوا اختبارا لتطبيق جديد للتواصل "هوت لاين" (Hotline) بميزات "كلوب هاوس".

وكتبت البوابة: "يمكن وصف تطبيق الويب بأنه مزيج من (إنستغرام لايف) و (غلوب هاوس) لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت.

ومع ذلك، على عكس غلوب هاوس، يمكن لمنشئي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط".

وأوضحت أنه عند إطلاق "Hotline"، يمكن لأي شخص الانضمام إلى هذه الخدمة مجانا، وبحجم جمهور غير محدود، على الرغم من ملاحظة أن هذا قد يتغير مع تقدم التجربة.