سامسونج تستعرض أحدث ابتكاراتها في عالم التلفاز بمعرض فنون العالم دبي 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عن شراكتها مع مركز دبي التجاري العالمي في النسخة السابعة من معرض فنون العالم دبي 2021 - World Art Dubai. وتعرض سامسونج خلال الفعالية تشكيلتها الجديدة من تلفزيوناتها العصرية Lifestyle لتسليط الضوء على جمالية الفنون التي تعرضها هذه الابتكارات، والتي أصبحت اليوم واحدة من أكثر المنتجات شهرة في السوق، حيث تجمع تلفزيونات Lifestyle بين الفن والتصميم والتكنولوجيا معاً، لتزويد المستهلكين بتجارب مختلفة تماماً. وتنسجم الأهداف الرئيسة لهذه الفئة من تلفزيونات سامسونج مع رؤية معرض فنون العالم دبي والمتمثلة بـ «اكتشاف آفاق جديدة»، لتعريف الجماهير بالمفاهيم والتوجهات والمشاريع الفنية الجديدة الرائعة.

وهناك عرض حصري خاص بشهر رمضان من سامسونج، يمكن تفعيله من خلال زيارة متجر سامسونج الإلكتروني واستخدام رمز القسيمة المقدم لهم عند التواجد في جناح سامسونج في معرض فنون العالم دبي، حيث يمكن للمستهلكين الاستفادة من خصومات تصل إلى 17٪ عند شراء أحد طرازات تلفزيون Lifestyle TV. وفي الوقت نفسه، سيتم منح المستهلين اشتراكاً مجانياً لمدة ستة أشهر في منصتي Shahid VIP و OSN من خلال تطبيق Samsung TV Promo. كما يمكن للمستهلكين الذين يختارون شراء تلفزيون The Frame الحصول على اشتراك مجاني لمدة أربعة أشهر في متجر Art Store. وهذه العروض متاحة لمدة أسبوع واحد فقط بعد انتهاء معرض فنون العالم دبي أي حتى السبت 17 أبريل.