«هواوي» تستقبل رمضان بـ 5 تطبيقات عبر الهواتف الذكية

المصدر: دبي- البيان

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، دعت خدمات «هواوي» للأجهزة المحمولة (HMS)، كافة المستخدمين، لتحويل هواتفهم الذكية إلى أداة مفيدة وفاعلة، لمساعدتهم على إدارة عاداتهم اليومية وزيادة الإنتاجية.

وأضاف متجر HUAWEI AppGallery، أحد أسواق التطبيقات الرائدة، قائمة مختارة من أفضل 5 تطبيقات، إلى باقة خياراته الواسعة والمتنوعة، التي من شأنها مساعدة المستخدمين على الاستفادة من المساعدة الرقمية لإلهامهم، وتعزيز قدراتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لهم، استعداداً لاستقبال الشهر الكريم.

وتتنوع التطبيقات من حيث التصنيف، ما بين الأطعمة والمأكولات، وأخرى ذات صلة بمواد البقالة واللياقة والصحة والإنتاجية والترفيه، والمتوفرة جميعها على متجر HUAWEI AppGallery، مصممة لمساعدة المستخدمين في سرعة العثور على المعلومات، والحصول على الدعم المطلوب، والبقاء في حالة مشاركة دائمة، والحفاظ على مستوى إنتاجيتهم خلال شهر رمضان المبارك.

الاحتياجات الرمضانية

ويوفر تطبيق Vmuslim، حلاً شاملاً لجميع الاحتياجات الرمضانية، وفضلاً عن ذلك، يضم تطبيق Vmuslim، الذي تم تنزيله لأكثر من 3 ملايين مرة، كل ما يحتاجه المستخدمون من مواقيت الصلاة ومواعيد دقيقة للآذان، ومصحفاً مترجماً إلى العربية والإنجليزية والفرنسية، وتلاوات لأكثر من 30 من الشيوخ القرّاء، كما سيساعد هذا التطبيق المستخدمين على الوصول إلى أقرب مسجد، والمطاعم الحلال القريبة من أماكن وجودهم. قم بتنزيل تطبيق Vmuslim.

وللحصول على مواد البقالة أو المستلزمات الأخرى الضرورية في اللحظات الأخيرة والحرجة التي تسبق موعد إفطارك الرمضاني، يعمل تطبيق InstaShop، لتيسير الحصول على كافة مواد البقالة اللازمة، من خلال إجراء بضع نقرات على هواتفك الذكية، ويوفر التطبيق خدمة التوصيل المنزلي للطلبات في الإمارات والبحرين ومصر ولبنان، وتستغرق هذه الخدمة من 30 إلى 60 دقيقة فقط، لتوصيل مشترياتك، من خلال مجموعة متنوعة من سلسلة المتاجر ومحلات السوبر ماركت المحلية.

اللياقة البدنية

أما تطبيق Home Workout - No Equipment، فهو يحقق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك بسهولة وسلاسة، من دون مغادرة منزلك، خلال رمضان المبارك، ويتيح هذا المفهوم الفريد والاستثنائي، الحفاظ على لياقتك باستخدام وزن جسمك فقط، ويوفر التطبيق للمستخدمين تمارين من كافة المستويات، منها المبتدئ والمتوسط والمتقدم، وسيكون هذا التطبيق رفيقك المفضل للعناية بلياقتك ورشاقتك خلال الشهر الفضيل.

ويساعد تطبيق HUAWEI Video، على ضمان مشاهدة مسلسلك المفضل في رمضان، ولتحسين تجربتك خلال الشهر الفضيل، تمت إضافة ميزة إعادة المشاهدة Replay TV إلى التطبيق، والتي تتيح فرصة متابعة المحتوى الرمضاني المفضل لديك، مثل «الاختيار» و«2020» و«موسى» و«هجمة مرتدة»، و«رامز اللهو الخفي»، مباشرةً على هواتفك الذكية، مع خاصية الاختيار من بين ما يزيد على 80 قناة فضائية متنوعة.

وإذا كنت تجد أنه من الصعب عليك أحياناً متابعة التزاماتك ومواعيدك اليومية خلال رمضان المبارك، لا عليك، لأن تطبيق OfficeSuite، يجمع مميزات ستسهم في تنظيم وقتك وجدول أعمالك خلال الشهر الفضيل، يمكن للمستخدمين قراءة المستندات وتعديلها وتصديرها عبر تطبيق OfficeSuite، وتم تصميم هذا التطبيق للعمل أثناء التنقل، ويتيح للمستخدمين فرصة إدارة وقتهم خلال شهر رمضان.